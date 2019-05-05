Сборная Беларуси по хоккею проиграла корейцам на ЧМ в Казахстане

Выполнив главную задачу турнира — выход в высший дивизион на следующий сезон, команда Андрей Сидоренко постаралась сыграть в атакующий хоккей, но упустила инициативу в концовке, пропустив дважды. Последние результаты национальной сборной подтверждают факт, что ее игра далека от лучших мировых стандартов. В столице Казахстана белорусские игроки лишь вернули долг болельщикам, государству, вкладывающего серьезные средства в хоккей, и вернулись в элиту, но о повышении уровня мастерства говорить пока рано, что доказывают поражения далеко не от топовых соперников.