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16:46 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею проиграла корейцам на ЧМ в Казахстане

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею в заключительном матче на чемпионате мира в дивизионе I группы А в Нур-Султане проиграла команде Республики Корея со счетом 1:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Выполнив главную задачу турнира — выход в высший дивизион на следующий сезон, команда Андрей Сидоренко постаралась сыграть в атакующий хоккей, но упустила инициативу в концовке, пропустив дважды. Последние результаты национальной сборной подтверждают факт, что ее игра далека от лучших мировых стандартов. В столице Казахстана белорусские игроки лишь вернули долг болельщикам, государству, вкладывающего серьезные средства в хоккей, и вернулись в элиту, но о повышении уровня мастерства говорить пока рано, что доказывают поражения далеко не от топовых соперников.

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