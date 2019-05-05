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16:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Пастрняк, Крейчи и Гертл сыграют за Чехию на ЧМ в случае вылета из Кубка Стэнли

Генеральный менеджер сборной Чехии Петр Недвед отметил, что команда рассчитывает на приезд нападающих «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка, Давида Крейчи и форварда «Сан-Хосе Шаркс» Томаша Гертла.

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Источник: AP 2019

«У нас есть договорённость с Пастрняком, Крейчи и Гертлом. В случае вылета их команд из розыгрыша Кубка Стэнли они приедут в расположение сборной Чехии на чемпионат мира. У ребят есть возможность завоевать Кубок Стэнли, мы это очень ценим. Впрочем, если их команды проиграют, то мы будем рады видеть их в составе сборной.

Будет здорово, если Пастрняк и Крейчи присоединятся к команде в ходе турнира, как это было в прошлом году. Что касается Гертла, то я готовился позвонить ему, когда увидел счёт в середине третьего периода седьмого матча с «Вегасом», но вы сами помните, как всё закончилось", — приводит слова Недведа hockej.cz.

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