Пастрняк, Крейчи и Гертл сыграют за Чехию на ЧМ в случае вылета из Кубка Стэнли

«У нас есть договорённость с Пастрняком, Крейчи и Гертлом. В случае вылета их команд из розыгрыша Кубка Стэнли они приедут в расположение сборной Чехии на чемпионат мира. У ребят есть возможность завоевать Кубок Стэнли, мы это очень ценим. Впрочем, если их команды проиграют, то мы будем рады видеть их в составе сборной.