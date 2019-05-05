Лучшего вратаря КХЛ не ценят в сборной России. Чтобы ему стали доверять, надо уезжать в Америку

Источник: Sport24

В третьем матче Чешских игр в воротах национальной команды сыграет Андрей Василевский. Об этом сообщил твиттер сборной России утром в воскресенье, когда на льду хоккейной арены в Брно проходила предыгровая раскатка. Александр Георгиев во встрече участия не примет, так как играл вчера с финнами, а Илья Сорокин будет вторым вратарем. Голкипер ЦСКА не получил ни минуты игрового времени на четвертом этапе Евротура — последнем турнире перед чемпионатом мира, который стартует через пять дней в Словакии. На данный момент Сорокин является третьим вратарем сборной. И это ужасно несправедливо.

Начнем с того, что Илья — самый ценный игрок нынешнего плей-офф КХЛ. Абы кому эту награду не дают. Сорокин действительно провел образцовый Кубок Гагарина, сыграть лучше, кажется, было просто невозможно. 23-летний голкипер стал первым в плей-офф по коэффициенту надежности, вторым по проценту отраженных бросков (94,7%). По основным статистическим показателям в регулярном чемпионате Илья в тройке сильнейших. В 20 матчах Кубка Гагарина он пропустил всего 24 гола, а в 40 играх «регулярки» — 45 (94% отраженных бросков). Сорокин стал первым вратарем, кому удалось сыграть два матча подряд в финале КХЛ на ноль, он установил рекорд по количеству сухих встреч за сезон. С учетом плей-офф и чемпионата на его счету оказалось 16 матчей на ноль — это больше, чем у Майка Фаунтина и Егора Подомацкого. Безусловно, стоит сделать поправку, что ЦСКА играет в плотный хоккей, а оборона армейцев идеально отлажена. То есть, к примеру, у Никиты Серебрякова из «Адмирала» работы на порядок больше. Но это не отменяет факта, что Сорокин — один из главных героев московского клуба, без которого команда не взяла бы трофея.

Один из его сэйвов — после броска Бывальцева в финале Западной конференции со СКА — точно должен стать лучшим или одним из лучших в этом сезоне КХЛ. Игроки многих команд жаловались, что забить Сорокину очень и очень трудно. Практически нереально. Хоккеисты ЦСКА после победы наперебой кричали, что их вратарь — лучший в мире.

Он дебютировал в КХЛ в 17 лет за родной «Металлург» из Новокузнецка. И оправданно сразу получил звание второго Бобровского. Через два года Илья уже играл в ЦСКА. Несмотря на ранний дебют во взрослом хоккее в карьере у Сорокина было немало трудностей. С армейцами до этого сезона он проиграл все важные матчи плей-офф, во взрослой сборной никогда не был первым номером, а в молодежной на МЧМ ничего не смог поделать с Канадой. Но именно этот год стал переломным. Тренер вратарей Сергей Наумов, пришедший летом в ЦСКА, смог довести голкипера до идеального состояния, помог ему выйти на новый уровень. Илья играет агрессивно, прекрасно читает игру, быстро перемещается от штанги к штанге, поэтому забить ему с любой точки крайне сложно. При этом он еще психологически устойчив, без «тараканов» в голове. Представить, чтобы Сорокин «поплыл» в игре, мне сложно. Однако всего этого оказывается мало, чтобы в сборной России его начали ценить. Если он сыграет хотя бы пару матчей на чемпионате мира, то это уже будет здорово.

Фоторепортаж Сборная России собрала на ЧМ звездный состав

Понятно, что с Андреем Василевским конкурировать сложно. Голкипер «Тампы» в регулярном чемпионате НХЛ был одним из лучших. Плей-офф он провел невзрачно, как и вся команда, к тому же ему мешала травма. Но 24-й вратарь «молний» — звезда мирового масштаба, приглашать вратаря такого уровня и оставлять в запасе — это странно. У него есть опыт выступления на ЧМ, да и со шведами он сыграл нормально. А вот почему тренерский штаб сборной России доверяет больше Георгиеву, а не Сорокину, мало кому понятно. Александр провел крутой сезон в «Рейнджерс», став полноценным бэкапом Лундквиста. Он талантлив, обучен, устойчив психологически, но он не сильнее вратаря ЦСКА. К тому же Георгиев дебютирует во взрослой сборной, Сорокин в ней уже четыре года. Логику в решениях тренеров трудно уловить. Неужели все из-за того, что за страховку голкипера «Рейнджерс» (расходы на страховки игроков НХЛ берет ФХР) была уплачена большая сумма?

Источник: fhr.ru