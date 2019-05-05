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19:23 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею пятой победой в пяти матчах завершила домашний чемпионат мира

Сборная Казахстана по хоккею победила Венгрию в заключительном матче на чемпионате мира в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра группы А прошла сегодня, 5 мая, на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:1.

Счет на 24-й минуте открыл Никита Михайлис, причем ассистировали ему Никита Клещенко и вратарь Сергей Кудрявцев. Вторую шайбу хозяев турнира на 42-й минуте в большинстве провел Антон Некряч, а у венгров на 46-й забил форвард Иштван Софрон. Окончательный счет на 58-й минуте установил Евгений Рымарев.

Для сборной Казахстана эта победа стала пятой в пяти играх на ЧМ-2019. Ранее команда Андрея Скабелки в овертайме обыграла Беларусь (3:2), а в основное время победила Южную Корею (4:1), Литву (3:1) и Словению (3:2).

С 14 очками Казахстан досрочно занял первое место. Вместе с ним путевку в элитный дивизион получила и Беларусь (10 очков). Бронзовым призером стала Южная Корея (9). Набравшая шесть баллов Словения стала четвертой, опередив Венгрию за счет победы в очной встрече, а Литва с тремя очками заняла пятое место и вылетела в группу B.

ЧМ-2020 в элитном дивизионе пройдет с 8 по 24 мая в швейцарских Лозанне и Цюрихе. Сборная Казахстана будет единственным представителем Азии на турнире.

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