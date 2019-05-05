Скабелка подвел итоги победного ЧМ-2019 и нашел в сборной Казахстана новичков для «Барыса»
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка после победы в первом дивизионе группы А подвел итоги выступлению национальной команды в
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка после победы в первом дивизионе группы А подвел итоги выступлению национальной команды в
В последнем матче на турнире хозяева, уже обеспечившие себе первое место, обыграли Венгрию — 3:1.
— Хочу поблагодарить болельщиков. Хорошая атмосфера. Хочу поблагодарить и ребят. Отнеслись с уважением к болельщикам. Ничего не решало, но мы показали хороший хоккей. Нам удалось хорошей победой завершить сезон. Поздравляю с этим болельщиков Казахстана, — резюмировал тренер.
— Этот турнир дал ли вам сигнал, что тот, кто не играл в «Барысе», может попасть в команду?
— Да, безусловно. Не буду называть фамилии.
Сборная Казахстана по хоккею досрочно завоевала «золото» чемпионата мира в первом дивизионе.