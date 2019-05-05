Скабелка подвел итоги победного ЧМ-2019 и нашел в сборной Казахстана новичков для «Барыса»

В последнем матче на турнире хозяева, уже обеспечившие себе первое место, обыграли Венгрию — 3:1.

— Хочу поблагодарить болельщиков. Хорошая атмосфера. Хочу поблагодарить и ребят. Отнеслись с уважением к болельщикам. Ничего не решало, но мы показали хороший хоккей. Нам удалось хорошей победой завершить сезон. Поздравляю с этим болельщиков Казахстана, — резюмировал тренер.

— Этот турнир дал ли вам сигнал, что тот, кто не играл в «Барысе», может попасть в команду?

— Да, безусловно. Не буду называть фамилии.