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5 мая, источник: Vesti.kz

«Лидерами и капитанами были все»: Жайлауов — о победе на ЧМ и возможном возвращении в «Барыс»

Нападающий сборной Казахстана Талгат Жайлауов после матча с Венгрией на ЧМ-2019 прокомментировал в интервью корреспонденту Vesti.kz победу национальной команды в первом дивизионе группы А и поделился планами на будущее.

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В последнем матче на турнире хозяева, уже обеспечившие себе первое место, обыграли Венгрию — 3:1.

— Как чувствует себя капитан чемпионов мира?

— Я не знаю, у Боченски спросите (смеется). Что еще надо? Все рады и счастливы.

— Дополнительных эмоций добавляет, что выиграли дома.

— Тяжело было. Бились. Хорошо, что все ребята прониклись этой красивой игрой. Все бились. Не было такого лидера — все были лидерами и капитанами.

— Все ли в порядке со здоровьем? Какие планы?

— С детьми поговорю — как они решат, так и будет. Если захотят, чтобы папа остался тут (в Нур-Султане — прим.Vesti.kz), то нужно договариваться с руководством («Барыса» — прим.Vesti.kz).

Отметим, что Жайлауов играл за «Барыс» в десяти из 11 розыгрышей КХЛ, но последний сезон провел в родном «Торпедо» из Усть-Каменогорска. В пяти матчах на ЧМ 33-летний форвард набрал четыре (1+3) очка.

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