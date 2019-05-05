«Лидерами и капитанами были все»: Жайлауов — о победе на ЧМ и возможном возвращении в «Барыс»

В последнем матче на турнире хозяева, уже обеспечившие себе первое место, обыграли Венгрию — 3:1.
— Как чувствует себя капитан чемпионов мира?
— Я не знаю, у Боченски спросите (смеется). Что еще надо? Все рады и счастливы.
— Дополнительных эмоций добавляет, что выиграли дома.
— Тяжело было. Бились. Хорошо, что все ребята прониклись этой красивой игрой. Все бились. Не было такого лидера — все были лидерами и капитанами.
— Все ли в порядке со здоровьем? Какие планы?
— С детьми поговорю — как они решат, так и будет. Если захотят, чтобы папа остался тут (в Нур-Султане — прим.Vesti.kz), то нужно договариваться с руководством («Барыса» — прим.Vesti.kz).
Отметим, что Жайлауов играл за «Барыс» в десяти из 11 розыгрышей КХЛ, но последний сезон провел в родном «Торпедо» из Усть-Каменогорска. В пяти матчах на ЧМ 33-летний форвард набрал четыре (1+3) очка.