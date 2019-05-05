«Горд играть за сборную». Даррен Диц — об уровне ЧМ, ушедших игроках «Барыса» и изучении казахского
Защитник сборной Казахстана по хоккею Даррен Диц, подводя итоги чемпионата мира в
Защитник сборной Казахстана по хоккею Даррен Диц, подводя итоги чемпионата мира в
Напомним, сегодня в последнем матче турнира в группе А первого дивизиона Казахстан обыграл Венгрию, уже до этой игры завоевав золотые медали.
— Даррен, эмоции переполняют?
— Такие прекрасные эмоции сейчас! У нас на этот турнир была одна задача, и так здорово, что мы ее выполнили. Мы много пахали для этого. Особенно здорово, что мы сделали это дома, при своих болельщиках. Это невероятно!
— Как будете праздновать?
— Хотим собраться всей командой и насладиться этим моментом. Ничего особенного, просто отметим вместе.
— Победы за «Барыс» и сборную — это разные ощущения?
— Да. «Барыс» — это клуб КХЛ, мы гордимся защищать его цвета. Но когда ты надеваешь форму сборной, представляя страну — это совершенно другой уровень. Это огромная честь для нас и гордость.
— В сборной было легче, чем в «Барысе»?
— Иногда это может быть совершенно разный уровень соперников. Потому что в КХЛ хоккей на высочайшем уровне. Но этот турнир нельзя назвать легким. Он был короткий. И это общая командная победа в пяти матчах. И это то, что делает его особенным.
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— Нет. Все матчи были близкими по счету. И каждый матч проходил на высоком уровне. Думаю, было как раз то, чего мы ожидали. И мы хорошо подготовились.
— Твой дебют за сборную, не учил еще казахский?
— Пока я сосредоточен на изучении русского. Ну, может быть, знаю пару слов.
— Можешь сказать эти пару слов?
— Рахмет, саламалейкум, пожалуй, все.
— Как проведешь отпуск?
— Нужно время на отдых. Отправлюсь в отпуск, полежать на пляже, восстановиться. Потом вернусь домой, проведу время с семьей, что тоже важно. Но я не хочу много отдыхать. Хочу вернуться сюда и приступить к работе.
— Что думаешь об уходе Фрэттина и Кормье в «Ак Барс»?
— Это хорошие игроки. Но хоккей — это бизнес. Подобные переходы происходят постоянно. Я желаю им удачи в «Ак Барсе». У меня же мыслей об уходе не было. Мне нравится в «Барысе», как, думаю, и мной довольны.