«Горд играть за сборную». Даррен Диц — об уровне ЧМ, ушедших игроках «Барыса» и изучении казахского

Напомним, сегодня в последнем матче турнира в группе А первого дивизиона Казахстан обыграл Венгрию, уже до этой игры завоевав золотые медали.

— Даррен, эмоции переполняют?

— Такие прекрасные эмоции сейчас! У нас на этот турнир была одна задача, и так здорово, что мы ее выполнили. Мы много пахали для этого. Особенно здорово, что мы сделали это дома, при своих болельщиках. Это невероятно!

— Как будете праздновать?

— Хотим собраться всей командой и насладиться этим моментом. Ничего особенного, просто отметим вместе.

— Победы за «Барыс» и сборную — это разные ощущения?

— Да. «Барыс» — это клуб КХЛ, мы гордимся защищать его цвета. Но когда ты надеваешь форму сборной, представляя страну — это совершенно другой уровень. Это огромная честь для нас и гордость.

— В сборной было легче, чем в «Барысе»?

— Иногда это может быть совершенно разный уровень соперников. Потому что в КХЛ хоккей на высочайшем уровне. Но этот турнир нельзя назвать легким. Он был короткий. И это общая командная победа в пяти матчах. И это то, что делает его особенным.

— Какие-нибудь команды удивили?

— Нет. Все матчи были близкими по счету. И каждый матч проходил на высоком уровне. Думаю, было как раз то, чего мы ожидали. И мы хорошо подготовились.

— Твой дебют за сборную, не учил еще казахский?

— Пока я сосредоточен на изучении русского. Ну, может быть, знаю пару слов.

— Можешь сказать эти пару слов?

— Рахмет, саламалейкум, пожалуй, все.

— Как проведешь отпуск?

— Нужно время на отдых. Отправлюсь в отпуск, полежать на пляже, восстановиться. Потом вернусь домой, проведу время с семьей, что тоже важно. Но я не хочу много отдыхать. Хочу вернуться сюда и приступить к работе.

— Что думаешь об уходе Фрэттина и Кормье в «Ак Барс»?