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09:23 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею прилетела в Москву из Брно

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России прилетели в Москву из чешского Брно, где в воскресенье завершился заключительный этап Евротура. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

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Ранее пресс-служба сообщила, что вылет команды был задержан на час. Сборная прилетела в столичный аэропорт Шереметьево.

Сборная России на турнире заняла третье место, но стала победителем общего зачета Евротура. Победу на Чешских хоккейных играх одержала команда Швеции.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек.

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