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09:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стал известен состав сборной Чехии по хоккею на чемпионат мира

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига назвал окончательный состав команды на чемпионат мира в Словакии.

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Чешская сборная на турнире сыграет в одной группе с командами Швеции, России, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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В состав команды Милоша Ржиги, который опубликован на официальном сайте Чешского хоккейного союза, вошли:

вратари: Патрик Бартошак («Витковице»), Шимон Грубец («Оцеларжи Тршинец»), Якуб Коварж («Автомобилист», КХЛ);.

защитники: Радко Гудас («Филадельфия», НХЛ), Филип Гронек («Детройт», НХЛ), Ян Коларж («Амур»), Михал Моравчик («Пльзень»), Давид Мусил («Оцеларжи Тршинец»), Ян Рутта («Тампа Бэй», НХЛ), Давид Скленичка («Лаваль», АХЛ), Петр Заморски («Маунтфилд»);.

нападающие: Михал Фролик («Калгари», НХЛ), Робин Ганзл («Спартак», КХЛ), Филип Хитил («Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ), Дмитрий Яшкин, Якуб Врана (оба — «Вашингтон», НХЛ), Доминик Кубалик («Амбри-Пиотта», Швейцария), Ян Коварж («Пльзень»), Ондржей Палат («Тампа Бэй», НХЛ), Михал Ржепик («Витязь», КХЛ), Доминик Симон («Питтсбург», НХЛ), Давид Томашек («Ювяскюля», Финляндия), Якуб Ворачек («Филадельфия», НХЛ), Томаш Зогорна («Амур», КХЛ), Гинек Зогорна («Лахти», Финляндия).

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