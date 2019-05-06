Дадонов: Хочу увидеть во «Флориде» Панару и Боба, скажу им, что у нас круто

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

— Евгений, насколько понимаю, из-за повреждения мы могли и не увидеть вас в сборной России. Правда, что вы сами уговаривали «Флориду» отпустить вас на чемпионат мира?

— (Улыбается) Да что уже про это говорить, главное, что сейчас я здесь. На самом деле, не все так уж и сложно, просто у меня были проблемы некоторые, и мне было необходимо пройти курс восстановления. Сейчас уже все хорошо.

— Вас ждет шестой подряд чемпионат мира. Сходу и не вспомнишь, когда в последний раз в сборной России кто-то выдавал такую серию.

— Шестой подряд уже? Я не обращал внимания даже. Уже как-то и привык, что сезон не кончается на клубе, а продолжается. Конечно, очень хотелось с клубом в плей-офф сыграть, но если команда не попадает, я всегда за то, чтобы приехать и помочь сборной.

— Помните, в прошлом году еще до чемпионата мира все говорили, что сборной России сложно на что-то рассчитывать, а сейчас, получается, другая крайность? Собрались все лучшие игроки, и от команды ждут только золота.

— Сложно сказать, я уверен, что надо просто не заморачиваться сильно, не думать про все это, а выходить и наслаждаться хоккеем, наслаждаться игрой друг с другом.

— Что считаете главным на данный момент достижением в карьере? Золото чемпионата мира в Минске? Или первый Кубок Гагарина со СКА?

— Слишком разные истории, в клубе ты идешь за командой весь год, а со сборной играешь краткосрочный турнир. Я не могу что-то выше поставить. Для меня все победы важные и памятные, сюда же добавлю золото юниорского чемпионата мира и второй Кубок Гагарина. Хотелось бы расширить этот список в скором времени.

«Хочется уже наконец попробовать на вкус плей-офф НХЛ»

— За кого болеете в плей-офф НХЛ? За Артемия Панарина и его «Коламбус»?

— Хотелось бы, да, чтобы они взяли Кубок Стэнли. Посмотрим, как получится. Если не они, то будет здорово, если выиграет кто-то еще из клубов, где наши ребята выступают.

— Как это возможно, что в первом раунде вылетели все четыре победителя дивизионов?

— Необычно, что так вышло, никто такого не мог предсказать. Но все же понимают, какая лига НХЛ, что там все команды плотные, равные, так что никогда не знаешь.

— От этого не становится обиднее, что «Флорида» не вышла в плей-офф? Достаточно попасть туда — и все может быть.

— Да чего уже обидного? Ничего не поделать уже. И, если честно, год назад было обиднее, когда нам одного очка всего не хватило. Сейчас мы уже туров за пять-шесть до конца «регулярки» шансы потеряли.

— Удивило, что «Флорида» отдалилась от плей-офф в этом сезоне.

— Много спадов было, попадали в ямы и подолгу не могли из них выйти. Хочется уже наконец попробовать на вкус плей-офф, что это вообще такое — еще ни разу ведь не играл.

— С новым тренером плей-офф от вас уже не ускользнет. Как восприняли назначение Джоэля Кенневилля во «Флориду»?

— Будет интересно с ним поработать, что скрывать. Это же один из самых титулованных тренеров в истории НХЛ (второй в истории лиги по количеству матчей и побед после Скотти Боумэна, выиграл три Кубка Стэнли с «Чикаго» — прим. автора). Мы с ним встретились уже, но пока сложно сказать, как все будет. Однозначно это будет интереснейший опыт.

Читайте также За серебро их уничтожат: Овечкин и Малкин едут на чемпионат мира

— Игравшие у «Тренера Кью» Артемий Панарин и Артем Анисимов что-то говорили о нем?

— Пока еще с ними не говорил на эту тему, но точно помню, что в прошлом оба хорошо отзывались о нем. Пока все мысли о сборной России и чемпионате мира, летом спрошу ребят.

— Хотите Сергея Бобровского и Артемия Панарина увидеть во «Флориде» в следующем сезоне?

— Конечно, хочу, еще как. И Боба, и Панару хочется видеть. Но это будет их решение, от меня тут мало что зависит. Само собой, я им буду говорить, что у нас все круто, что надо ехать к нам. Пока я не лезу к ним, у них дела в «Коламбусе».

— Но это все реально же? Разговоры есть в клубе на эту тему?