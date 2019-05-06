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11:22 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная чемпиона молодежной лиги Казахстана сменила неудачника ЧМ по хоккею в Нур-Султане

Сборная Румынии по хоккею стала победительницей группы B на чемпионате мира в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Турнир проходил с 28 апреля по 5 мая в эстонском Таллине. Румыны с 13 очками заняли первое место, опередив Польшу за счет победы в личной встрече.

К этому успеху Румынию привел 55-летний словацкий тренер Юлиус Пензес. Параллельно со сборной он работает в «Актобе», который в прошедшем сезоне стал победителем первого розыгрыша молодежной лиги «Жастар». С 2012 по 2016 год Пензес возглавлял «Иртыш» и трижды выигрывал с павлодарцами чемпионат Казахстана.

Полиция сопроводила молодежную команду «Барыса» после матча против «Актобе» с драками и 132 минутами штрафа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Румыния в 2020 году сыграет в группе А первого дивизиона ЧМ. В группу B отправляется Литва, которая на турнире в Нур-Султане заняла последнее, шестое, место.

Отметим, что сборная Казахстана стала победительницей группы А и вместе с Беларусью завоевала путевку в элитный дивизион.

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