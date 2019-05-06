Хоккеист сборной Беларуси Джефф Платт признан лучшим нападающим ЧМ в Казахстане

По итогам соревнований форвард набрал 7 (3+4) результативных баллов. Это третий результат среди всех игроков чемпионата. Показатель полезности в сборной у Джеффа Платта «+3».

Лучшим вратарем признан Мэтт Далтон (Республика Корея), у которого процент отраженных бросков — 93,68%. Лучший защитник — Даррен Диц (Казахстан).

Самый ценный игрок (MVP) — Никита Михайлис (Казахстан). Он лучший снайпер (4 гола) и бомбардир команды с 6 (4+2) очками.

Символическая сборная чемпионата выглядит следующим образом: Мэтт Далтон (Республика Корея), Даррен Диц — Леонид Метальников, Никита Михайлис (все Казахстан) — Джефф Платт (Беларусь) — Ким Сан Вук (Республика Корея).

Первое место заняла в чемпионате дивизиона I сборная Казахстана, которая под руководством белорусского специалиста Андрея Скабелки выиграла все свои матчи, одолев в последнем Венгрию, — 3:1. Белорусские хоккеисты финишировали вторыми.

Итоговое положение: Казахстан — 14 очков (5 матчей), Беларусь — 10 (5), Республика Корея — 9 (5), Словения — 6 (5), Венгрия — 3 (5), Литва — 3 (5).