Российский хоккеист описал встречу с «веселым Трампом»

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Посещение Овального кабинета Орлов назвал незабываемым опытом. По его мнению, сам факт приема в Белом доме говорит о том, что «Вашингтон» в прошлом сезоне «сделал большое дело». Также защитник описал американского президента: «У него есть своя энергетика, он достаточно веселый человек». По воспоминанию Орлова, встреча с Трампом прошла в «легкой атмосфере».

В нынешнем сезоне «Кэпиталс» не сумели защитить титул. В апреле команда проиграла «Каролине Харрикейнс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли. Общий счет в серии — 3:4.