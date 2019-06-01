«На ЧМ-2020 будем ставить перед собой максимальные цели»
В следующем году на чемпионате мира в Швейцарии впервые с 2016 года выступит Казахстан. Команда вылетела из
В следующем году на чемпионате мира в Швейцарии впервые с 2016 года выступит Казахстан. Команда вылетела из
С прошлого лета эти должности занимает белорусский специалист Андрей Скабелка. На уровне КХЛ он в первом же сезоне вернул «Барыс» в
Вслед за этим Скабелка вернул в элиту чемпионата мира Казахстан, который через год сыграет в Цюрихе в одной группе с Россией, США и Финляндией. «Барыс» сейчас несет потери — один из его лидеров, канадский нападающий Мэтт Фрэттин, подписал контракт с казанским «Ак Барсом». А один из лучших хоккеистов в истории команды, ее капитан Брэндон Боченски, еще не заключил новое соглашение с казахстанским клубом.
Андрей Скабелка дал интервью «Известиям», в котором поделился ожиданиями от своего тренерского дебюта на ЧМ, рассказал о ситуации с лидерами «Барыса» и возможном усилении вратарской линии.
— Порадовались, что кажущиеся аутсайдерами Италия и Великобритания остались в элите чемпионата мира?
— Я порадовался, что Казахстан вышел в элиту. Вот и всё, что могу об этом сказать. А там уже игра покажет, чего ждать от названных вами команд и других участников ЧМ.
— А чего можно ждать от вашей команды на чемпионате мира в Швейцарии? Борьбы за выживание, или рассчитываете попытаться выйти в четвертьфинал?
— Конечно, мы будем ставить перед собой максимальные цели. А дальше посмотрим. Сейчас
— Звездные сборные с множеством представителей НХЛ в составе безжалостно громили команды уровня Норвегии, Австрии, Италии со счетом до 10:0. У вас есть понимание, как Казахстану избежать подобной участи?
— Мы подумаем над этим, исходя из того, кто будет у нас в строю, кто приедет на чемпионат мира.
— Вам будет сложно собрать под свои знамена всех натурализованных североамериканцев, в последние годы игравших за «Барыс» и сборную Казахстана?
— На самом деле, у нас сейчас есть только один натурализованный североамериканец, выступающий за пределами Казахстана. Это Найджел Доус. Поэтому большой зависимости у нас в этом вопросе нет. Сейчас надо говорить только про Доуса. Если он изъявит желание сыграть за Казахстан, мы, конечно, рады будем его видеть.
— В этом году он не захотел ехать на соревнования первого дивизиона чемпионата мира?
— Не знаю. У него нашлись причины, по которым он не смог приехать. Но это решение Найджела. Надеюсь, в следующем году он будет смотреть на это
— А чего от родной Белоруссии ждете после возвращения в элиту? Понятно, что она автоматически в ней останется и в 2021 году как хозяин ЧМ. Но в свете тренерской чехарды сборная может добиться успеха?
— Трудно сказать. У них тоже есть зависимость от того, кто приедет в команду и сможет ее усилить. Это не касается натурализованных игроков, как в Казахстане, но непонятно, как сложится с местными хоккеистами. Играть в Белоруссии есть кому, но редко удается собрать всех сильнейших.
— Какова ситуация с Брэндоном Боченски в «Барысе»?
— Боченски сейчас думает над предложением, которое мы ему сделали. Но он думает о том, продолжать ли вообще карьеру. Дальше всё зависит от него.
— Насколько придется перестраивать игру в атаке, если вслед за Фрэттином потеряете Боченски?
— Сочетания никогда не бывают постоянными.
— Многие считают, что слабым звеном «Барыса» в минувшем сезоне была вратарская бригада. Хенрик Карлссон и Доминик Граховина допускали ошибки в ходе регулярного чемпионата и не выручали команду в играх второго раунда
— Мы работаем над этим. Потому что у Карлссона еще год контракта с «Барысом». А по остальным ребятам мы продолжаем работу.