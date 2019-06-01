«На ЧМ-2020 будем ставить перед собой максимальные цели»

Источник: Известия

С прошлого лета эти должности занимает белорусский специалист Андрей Скабелка. На уровне КХЛ он в первом же сезоне вернул «Барыс» в плей-офф, выиграв с ним дивизион Чернышева и заняв второе место в Восточной конференции регулярного чемпионата. А в Кубке Гагарина минувшей весной его подопечные во второй раз в истории вышли во второй раунд, где с боем проиграли «Авангарду» (1:4 в серии).

Вслед за этим Скабелка вернул в элиту чемпионата мира Казахстан, который через год сыграет в Цюрихе в одной группе с Россией, США и Финляндией. «Барыс» сейчас несет потери — один из его лидеров, канадский нападающий Мэтт Фрэттин, подписал контракт с казанским «Ак Барсом». А один из лучших хоккеистов в истории команды, ее капитан Брэндон Боченски, еще не заключил новое соглашение с казахстанским клубом.

Андрей Скабелка дал интервью «Известиям», в котором поделился ожиданиями от своего тренерского дебюта на ЧМ, рассказал о ситуации с лидерами «Барыса» и возможном усилении вратарской линии.

— Порадовались, что кажущиеся аутсайдерами Италия и Великобритания остались в элите чемпионата мира?

— Я порадовался, что Казахстан вышел в элиту. Вот и всё, что могу об этом сказать. А там уже игра покажет, чего ждать от названных вами команд и других участников ЧМ.

— А чего можно ждать от вашей команды на чемпионате мира в Швейцарии? Борьбы за выживание, или рассчитываете попытаться выйти в четвертьфинал?

— Конечно, мы будем ставить перед собой максимальные цели. А дальше посмотрим. Сейчас что-то более конкретное пока сложно сказать. Ведь на чемпионатах мира многое зависит от участников. Если взять мировое первенство нынешнего года, то приехал очень мощный десант из НХЛ. Понятно, что у команд немного разный уровень в зависимости от подбора игроков. Сборные, где превалирует немалое число представителей этой лиги, как правило, выглядят мощнее. Это не значит, что их нельзя обыграть. Но готовиться к ним можно по-разному в зависимости от наличия или отсутствия лучших исполнителей.

— Звездные сборные с множеством представителей НХЛ в составе безжалостно громили команды уровня Норвегии, Австрии, Италии со счетом до 10:0. У вас есть понимание, как Казахстану избежать подобной участи?

— Мы подумаем над этим, исходя из того, кто будет у нас в строю, кто приедет на чемпионат мира.

— Вам будет сложно собрать под свои знамена всех натурализованных североамериканцев, в последние годы игравших за «Барыс» и сборную Казахстана?

— На самом деле, у нас сейчас есть только один натурализованный североамериканец, выступающий за пределами Казахстана. Это Найджел Доус. Поэтому большой зависимости у нас в этом вопросе нет. Сейчас надо говорить только про Доуса. Если он изъявит желание сыграть за Казахстан, мы, конечно, рады будем его видеть.

— В этом году он не захотел ехать на соревнования первого дивизиона чемпионата мира?

— Не знаю. У него нашлись причины, по которым он не смог приехать. Но это решение Найджела. Надеюсь, в следующем году он будет смотреть на это по-другому.

— А чего от родной Белоруссии ждете после возвращения в элиту? Понятно, что она автоматически в ней останется и в 2021 году как хозяин ЧМ. Но в свете тренерской чехарды сборная может добиться успеха?

— Трудно сказать. У них тоже есть зависимость от того, кто приедет в команду и сможет ее усилить. Это не касается натурализованных игроков, как в Казахстане, но непонятно, как сложится с местными хоккеистами. Играть в Белоруссии есть кому, но редко удается собрать всех сильнейших.

— Какова ситуация с Брэндоном Боченски в «Барысе»?

— Боченски сейчас думает над предложением, которое мы ему сделали. Но он думает о том, продолжать ли вообще карьеру. Дальше всё зависит от него.

— Насколько придется перестраивать игру в атаке, если вслед за Фрэттином потеряете Боченски?

— Сочетания никогда не бывают постоянными. Кто-то в лучшей форме, кто-то в худшей. Но, естественно, нам придется менять хоккеистов, которые ушли. И Боченски, если он не станет подписывать контракт, и Фрэттина, ушедшего в «Ак Барс». Это были игроки, которые давали результат. Будет непросто.

— Многие считают, что слабым звеном «Барыса» в минувшем сезоне была вратарская бригада. Хенрик Карлссон и Доминик Граховина допускали ошибки в ходе регулярного чемпионата и не выручали команду в играх второго раунда плей-офф против «Авангарда». Планируете усиление этой позиции?