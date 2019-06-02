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15:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Анттила: Обыграли Россию за счёт колоссальной работы, пришлось много обороняться

Капитан сборной Финляндии Марко Анттила вспомнил триумфальное выступление команды на чемпионате мира в Словакии.

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30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

«Весь турнир — это что-то невероятное для всей нашей команды. А для меня особенно, потому что я никогда не выигрывал крупных трофеев ни на международной арене, ни в чемпионате Финляндии. Мне на следующий день после финала исполнилось 34 года — трудно представить лучший подарок ко дню рождения.

Обыграть Швецию, Россию и Канаду удалось только за счёт колоссальной работы и придуманной тренерами тактики. Мы весь сезон на этапах Евротура готовились к турниру, привыкали к требованиям Ялонена и с каждым матчем всё лучше и лучше их выполняли. А на чемпионате мира вышли на пик формы и за счет самоотдачи сумели воплотить это всё в победы. Было очень непросто — со Швецией мы отыгрались только в конце основного времени, с Россией пришлось много обороняться и отрабатывать в обороне, бороться в своей зоне, а с Канадой проигрывали по ходу встречи — нужно было не запаниковать и гнуть свою линию. Но за счет дисциплины и командного духа мы сделали всё это", — приводят слова Анттилы «Известия».

Россия
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Финляндия
Хоккей, Чемпионат мира, 1/2 финала25.05.2019, 16:15 (МСК UTC+3)"Словнафт-Арена", 9085 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевЮкка Ялонен
Вратари
Андрей ВасилевскийКевин Ланкинен
1-й период
04:05Александр Овечкин
04:05Оливер Каски
05:35Никита Кучеров
2-й период
20:28Сергей Андронов
3-й период
45:16Оливер Каски
50:18Марко Анттила(Хенри Йокихарью, Йоэль Кивиранта)
Статистика
6Штрафное время4
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяТобиас Бьерк(Швеция)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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