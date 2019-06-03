Ковальчук отсоветовал россиянам пить пиво в отпуске

На снимке хоккеист сидит в окружении четверых детей. Ковальчук пожелал болельщикам удачного лета и посоветовал не пить много пива в отпуске.

30 мая Ковальчук рассказал об ужине сборной России во время чемпионата мира по хоккею. Он заявил, что после матча может позволить себе выпить три-четыре кружки пива, и признался в любви к этому напитку. После этого российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко упрекнул хоккеиста в пропаганде алкоголизма.