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09:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Ковальчук отсоветовал россиянам пить пиво в отпуске

Российский хоккеист Илья Ковальчук в Instagram-аккаунте опубликовал фотографию семейного отпуска.

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38
фотографий
38
фотографий
38
фотографий

На снимке хоккеист сидит в окружении четверых детей. Ковальчук пожелал болельщикам удачного лета и посоветовал не пить много пива в отпуске.

30 мая Ковальчук рассказал об ужине сборной России во время чемпионата мира по хоккею. Он заявил, что после матча может позволить себе выпить три-четыре кружки пива, и признался в любви к этому напитку. После этого российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко упрекнул хоккеиста в пропаганде алкоголизма.

14 мая словацкое издание sport24.pluska.sk опубликовало видео командного ужина сборной России после победы над сборной Чехии 13 мая (3:0). В материале отмечалось, что хоккеисты выпили около 160 бокалов пива.

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Ресторан, в котором прошел пивной ужин сборной России
Во время загрузки произошла ошибка.
18 мая© Ньюстюб
Россия
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