Ковальчук отсоветовал россиянам пить пиво в отпуске
Российский хоккеист Илья Ковальчук в
Российский хоккеист Илья Ковальчук в
На снимке хоккеист сидит в окружении четверых детей. Ковальчук пожелал болельщикам удачного лета и посоветовал не пить много пива в отпуске.
30 мая Ковальчук рассказал об ужине сборной России во время чемпионата мира по хоккею. Он заявил, что после матча может позволить себе выпить
14 мая словацкое издание sport24.pluska.sk опубликовало видео командного ужина сборной России после победы над сборной Чехии 13 мая (3:0). В материале отмечалось, что хоккеисты выпили около 160 бокалов пива.