Три медали чемпионатов мира и два золота студентов. Итоги сезона для хоккейных сборных России
Без наград не остался почти никто.
Без наград не остался почти никто.
Sport24 подводит итоги сезона-2018−2019 для всех хоккейных сборной страны — от национальной до студенческой.
Запоминается последнее — этот эффект работает в спорте почти безотказно, но спустя полторы недели после окончания чемпионата мира в Словакии совсем не хочется оценивать команду Ильи Воробьева только по бронзе, завоеванной на первенстве планеты.
Еврохоккейтур сборная России выиграла за явным преимуществом — перед последним этапом нашим необходимо было одержать всего одну победу, которая и была добыта в Брно. Но главным событием этого турнира стал не итоговый результат, а матч Россия — Финляндия на футбольной арене в
Мы проделали огромную работу, все переживали, команда стала единым целым, отдали все, что могли. У нас девять побед в десяти матчах, но понимаем, что одной победы не хватает. В этом сезоне у нас бронза U20, серебро U18 и сейчас бронза. Из всех хоккейных стран мы идем одними из лидеров, для нас это задел на будущее.
Команда Валерия Брагина начала сезон с победы в традиционной Суперсерии со сборными юниорских лиг Канады. Все решалось в заключительной шестой игре, в которой российская молодежка сравняла счет за 14 секунд до конца основного времени, обеспечив себе общий успех. Переиграть канадских юниоров на их льду наши смогли впервые за четыре года.
Чемпионат мира, который прошел в канадских городах Ванкувер и Виктория, российская молодежь начала с максимального количества очков на групповом этапе, обыграв в том числе и хозяев первенства планеты — 2:1. А свое единственное поражение на турнире команда Брагина потерпела в полуфинале, уступив с разницей в одну шайбу американцам. В итоге молодежная сборная России завоевала бронзу, вернувшись в тройку призеров после прошлогоднего пятого места.
Одними из главных героев хоккейного года стали парни из команды U18. На чемпионат мира в Швеции в статусе андердога — главным фаворитом турнира считалась сборная США. На групповом этапе
Команда U17 проводила главные для себя соревнования сезона в канадской провинции
Сборная до 16 лет выиграла пять из шести турниров, в которых участвовала в этом хоккейном году, а на Кубке Президентского спортивного клуба в Белоруссии трижды обыграла соперников более старшего возраста.
Перед мужской и женской студенческими сборными на Универсиаде в Красноярске стояли одинаковые задачи — завоевание золота. Любой другой результат был бы оценен, как провал. В итоге обе команды прошли турнир без единой осечки: студенты в полуфинале крупно обыграли канадцев, а в финале были сильнее словаков, студентки встретились с «Кленовыми листьями» в главном матче студенческих игр и одержали непростую победу. Золотой дубль, который от своей «запланированности» не стал менее приятным.
Единственная категория, в которой российский хоккей остался без медалей больших турниров. Взрослая и молодежные сборные остались без медалей чемпионатов мира, оба раза финишировав на самом обидном месте — четвертом. В итоге, единственным, кроме студенческого, трофеем девушек стал Кубок Европы, выигранный в городе Пршибрам. На этом турнире наши побеждают второй год подряд.