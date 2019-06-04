Три медали чемпионатов мира и два золота студентов. Итоги сезона для хоккейных сборных России

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Sport24 подводит итоги сезона-2018−2019 для всех хоккейных сборной страны — от национальной до студенческой.

Национальная сборная

Запоминается последнее — этот эффект работает в спорте почти безотказно, но спустя полторы недели после окончания чемпионата мира в Словакии совсем не хочется оценивать команду Ильи Воробьева только по бронзе, завоеванной на первенстве планеты. Во-первых, на главном турнире года наши проиграли всего один матч, да и в нем уступили лишь с разницей в одну шайбу. Во-вторых, на протяжении большой части ЧМ «Красная машина», в которую на этот раз приехали практически все русские звезды НХЛ, просто не замечала соперников и, например, групповой этап закончила с разницей шайб 33−7. Поражение в полуфинале — скорее, стечение обстоятельств, чем закономерность. В хоккее случается и такое.

Еврохоккейтур сборная России выиграла за явным преимуществом — перед последним этапом нашим необходимо было одержать всего одну победу, которая и была добыта в Брно. Но главным событием этого турнира стал не итоговый результат, а матч Россия — Финляндия на футбольной арене в Санкт-Петербурге, который по официальным данным собрал 72000 болельщиков. Будущие чемпионы мира были разбиты со счетом 5:0.

Мы проделали огромную работу, все переживали, команда стала единым целым, отдали все, что могли. У нас девять побед в десяти матчах, но понимаем, что одной победы не хватает. В этом сезоне у нас бронза U20, серебро U18 и сейчас бронза. Из всех хоккейных стран мы идем одними из лидеров, для нас это задел на будущее. Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР

Молодежная сборная

Команда Валерия Брагина начала сезон с победы в традиционной Суперсерии со сборными юниорских лиг Канады. Все решалось в заключительной шестой игре, в которой российская молодежка сравняла счет за 14 секунд до конца основного времени, обеспечив себе общий успех. Переиграть канадских юниоров на их льду наши смогли впервые за четыре года.

Чемпионат мира, который прошел в канадских городах Ванкувер и Виктория, российская молодежь начала с максимального количества очков на групповом этапе, обыграв в том числе и хозяев первенства планеты — 2:1. А свое единственное поражение на турнире команда Брагина потерпела в полуфинале, уступив с разницей в одну шайбу американцам. В итоге молодежная сборная России завоевала бронзу, вернувшись в тройку призеров после прошлогоднего пятого места.

Юниорские сборные

Одними из главных героев хоккейного года стали парни из команды U18. На чемпионат мира в Швеции в статусе андердога — главным фаворитом турнира считалась сборная США. На групповом этапе мини-версия «Красной машины» уступила американцам, но в полуфинале совершила небольшой хоккейный подвиг, обыграв «звездно-полосатых» в серии буллитов. В финале команда Филатова была очень близка к завоеванию золото, но оно в итоге досталось хозяева ЮЧМ, которые вырвали победу в овертайме. Но и серебро стало лучшим результатом для российских юниоров за 10 лет.

Команда U17 проводила главные для себя соревнования сезона в канадской провинции Нью-Брансуик, которая принимала Кубок Вызова — аналог чемпионата мира для ребят этой возрастной категории. Команда Сергея Голубовича обошла три состава «Кленовых листьев», сборную США и всех европейских соперников выиграв трофей.

Сборная до 16 лет выиграла пять из шести турниров, в которых участвовала в этом хоккейном году, а на Кубке Президентского спортивного клуба в Белоруссии трижды обыграла соперников более старшего возраста.

Студенческие сборные

Перед мужской и женской студенческими сборными на Универсиаде в Красноярске стояли одинаковые задачи — завоевание золота. Любой другой результат был бы оценен, как провал. В итоге обе команды прошли турнир без единой осечки: студенты в полуфинале крупно обыграли канадцев, а в финале были сильнее словаков, студентки встретились с «Кленовыми листьями» в главном матче студенческих игр и одержали непростую победу. Золотой дубль, который от своей «запланированности» не стал менее приятным.

Женские сборные