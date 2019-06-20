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12:59 (мск), источник: ТАСС

В честь победы финской сборной на чемпионате мира по хоккею сварили пиво

ХЕЛЬСИНКИ, 20 июня. /ТАСС/. В Финляндии сварили особое пиво в честь победы национальной сборной по хоккею на чемпионате мира в Словакии в конце мая. Об этом сообщила компания-производитель пенного напитка Hartwall.

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Светлое пиво крепостью 4,5% можно найти в финских магазинах с июня. Оно продается в банках золотого цвета. На самом верху банки по кругу идет надпись «Спасибо, Львы (так сборную Финляндии называют на родине — прим. ТАСС)». Ниже написано: «Честная победа», далее крупным шрифтом — счет финального матча (3:1). А в нижней части банки перечислены имена и фамилии всех игроков команды-чемпиона.

«Производить пиво в честь победы сборной стало для нас любимым и важным обычаем. Необыкновенно здорово, что мы можем выпустить его уже в третий раз», — сказал руководитель департамента по производству продукции Hartwall Пекко Коски. Ранее «золотое» пиво производили уже дважды — в честь победы финнов на чемпионатах мира в 2011 и 1995 годах.

26 мая сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.

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