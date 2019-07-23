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23 июля, источник: Спорт РИА Новости

Панарин не уверен, что приедет в сборную России на следующий чемпионат мира

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, перешедший из «Коламбуса», выразил надежду, что в следующем сезоне его новая команда выйдет в плей-офф НХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Панарин 1 июля получил статус неограниченно свободного агента. Среди претендентов на игрока назывались «Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхокс».

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Нью-Йорк встретил Панарина

«Неизвестно, буду ли играть на следующем чемпионате мира. У меня впереди сезон с “Рейнджерс”, надеюсь, удачно сыграем. Тогда у меня точно не получится приехать, — сказал Панарин в интервью РИА Новости. — А с новым главным тренером сборной Алексеем Кудашовым я не знаком. Надеюсь, он ко мне нормально относится».

Панарин подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт на 81,5 миллиона долларов.
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