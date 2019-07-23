Панарин не уверен, что приедет в сборную России на следующий чемпионат мира

«Неизвестно, буду ли играть на следующем чемпионате мира. У меня впереди сезон с “Рейнджерс”, надеюсь, удачно сыграем. Тогда у меня точно не получится приехать, — сказал Панарин в интервью РИА Новости. — А с новым главным тренером сборной Алексеем Кудашовым я не знаком. Надеюсь, он ко мне нормально относится».