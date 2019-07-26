Глава МИД Латвии: Мы не отменим визы для белорусов на время ЧМ-2021

«Ещё есть полтора года, но мы работаем над тем, чтобы упростить выдачу виз для болельщиков. Мы не можем отказаться от виз полностью, потому что мы член Шенгенской зоны. Но мы работаем над тем, чтобы люди могли приехать на игры чемпионата по очень даже упрощённому режиму выдачи виз. Если у вас будут билеты на матч и билеты на самолёт или поезд, подтверждающие, что вы возвращаетесь, больших проблем не должно быть.