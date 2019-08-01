Стало известно расписание сборной России на ЧМ-2020
Стало известно расписание сборной России на чемпионате мира по хоккею 2020 года, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.
Стало известно расписание сборной России на чемпионате мира по хоккею 2020 года, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.
Напомним, соперниками сборной России по группе B будут сборные Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Полное расписание матчей сборной России (время начала матчей — московское):
8 мая, Россия — Швейцария — 21:20
10 мая, Россия — Норвегия — 13:20
11 мая, США — Россия — 17:20
13 мая, Россия — Италия — 21:20
15 мая, Казахстан — Россия — 17:20
16 мая, Россия — Финляндия — 21:20
19 мая, Латвия — Россия — 13:20.
Четвертьфиналы состоятся 21 мая, полуфиналы — 23 мая, финал и матч за третье место — 24 мая.