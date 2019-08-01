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17:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно расписание сборной России на ЧМ-2020

Стало известно расписание сборной России на чемпионате мира по хоккею 2020 года, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.

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Источник: Reuters

Напомним, соперниками сборной России по группе B будут сборные Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Полное расписание матчей сборной России (время начала матчей — московское):

8 мая, Россия — Швейцария — 21:20
10 мая, Россия — Норвегия — 13:20
11 мая, США — Россия — 17:20
13 мая, Россия — Италия — 21:20
15 мая, Казахстан — Россия — 17:20
16 мая, Россия — Финляндия — 21:20
19 мая, Латвия — Россия — 13:20.

Четвертьфиналы состоятся 21 мая, полуфиналы — 23 мая, финал и матч за третье место — 24 мая.

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