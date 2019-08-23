Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
12Самая сексуальная спортсменка мира показала новые фото
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
18:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России не лишится бронзовой медали ЧМ-2019 из-за дисквалификации Кузнецова

Сборная России, которая заняла третье место на чемпионате мира в мае, не лишится бронзовой медали из-за дисквалификации Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По правилам ИИХФ, санкции на команду могут быть наложены только в том случае, если за нарушение антидопинговых правил во время турнира были наказаны более двух членов сборной. Поэтому наша команда не потеряет ни третье место, ни медали, в отличие от Кузнецова — он был дисквалифицирован с утратой всех очков и призов, полученных по итогам чемпионата мира.

Сегодня, 23 августа, ИИХФ на официальном сайте объявила о временном отстранении на четыре года нападающего «Вашингтона» Кузнецова. В организме хоккеиста обнаружена запрещенная субстанция — кокаин. Положительная проба была взята 26 мая 2019 года.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Лучший центр России дисквалифицирован на 4 года за кокаин
Торрес провел последний матч в футболе. Иньеста отдал суперпас
Первый канал покажет бой Хабиба Нурмагомедова
Стали известны финансовые требования Неймара к «Барсе» и «Реалу»
Кузнецов и еще 10 спортсменов, которые попались на кокаине
Самая сексуальная спортсменка мира показала новые фото
Тренер сборной России дисквалифицирован за жест с узкими глазами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь