Сборная России не лишится бронзовой медали ЧМ-2019 из-за дисквалификации Кузнецова

По правилам ИИХФ, санкции на команду могут быть наложены только в том случае, если за нарушение антидопинговых правил во время турнира были наказаны более двух членов сборной. Поэтому наша команда не потеряет ни третье место, ни медали, в отличие от Кузнецова — он был дисквалифицирован с утратой всех очков и призов, полученных по итогам чемпионата мира.