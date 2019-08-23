Дисквалифицированный хоккеист Кузнецов согласился вернуть бронзовую медаль ЧМ-2019

Источник: РИА "Новости"

IIHF в пятницу объявила о дисквалификации Кузнецова на четыре года. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира, был обнаружен кокаин. Согласно дисциплинарному кодексу IIHF, нарушивший антидопинговые правила спортсмен дисквалифицируется с лишением всех медалей, очков и призов, полученных по итогам соревнования под эгидой IIHF. Сборная России по итогам турнира в Словакии выиграла бронзу.

«Кузнецов согласился с тем, чтобы отказаться от своей медали. Сборная России лишением наград по итогам турнира наказана не будет», — говорится в сообщении.