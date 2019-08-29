Канадский форвард заявил о готовности сыграть за Беларусь на чемпионате мира

«Я уже два месяца в Минске, мне всё здесь нравится. Уже перевёз семью. За свою карьеру выиграл много кубков, но еще никогда не играл на чемпионате мира. Поэтому если предложение поступит, то с удовольствием приму белорусский паспорт и радостью представлю Беларусь на мировом форуме. Но пока таких разговоров не было. Я полностью сфокусирован на выступлениях за “Динамо”», — цитирует Паре «Прессбол».