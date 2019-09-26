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20:11 (мск), источник: БЕЛТА

Определено расписание матчей сборной Беларуси на молодежном ЧМ по хоккею

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание матчей сборной Беларуси на молодежном ЧМ по хоккею в Минске (D-1А), сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт IIHF.

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Белорусские хоккеисты сыграют за право оказаться в элитном дивизионе данной возрастной группы со сборными Австрии, Латвии, Норвегии, Словении и Дании. Состязания примет «Чижовка-Арена» с 9 по 15 декабря.

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Расписание матчей:

9 декабря: Беларусь — Австрия, 19:30;.

10 декабря: Беларусь — Латвия, 19:30;.

12 декабря: Беларусь — Норвегия, 19:30;.

13 декабря: Беларусь — Словения, 19:30;.

15 декабря: Беларусь — Дания, 19:30.

Победители турнира сыграют в элитном дивизионе молодежного хоккея в 2020 году. Беларусь получила право принять молодежный (U-20) чемпионат мира в первом дивизионе на конгрессе Международной федерации хоккея в Братиславе весной этого года.

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