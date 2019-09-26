Определено расписание матчей сборной Беларуси на молодежном ЧМ по хоккею

Белорусские хоккеисты сыграют за право оказаться в элитном дивизионе данной возрастной группы со сборными Австрии, Латвии, Норвегии, Словении и Дании. Состязания примет «Чижовка-Арена» с 9 по 15 декабря.

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Победители турнира сыграют в элитном дивизионе молодежного хоккея в 2020 году. Беларусь получила право принять молодежный (U-20) чемпионат мира в первом дивизионе на конгрессе Международной федерации хоккея в Братиславе весной этого года.