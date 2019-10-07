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14:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Оргкомитет по подготовке к молодежному ЧМ-2023 по хоккею создадут в Омске

ОМСК, 7 окт — РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил создать региональный оргкомитет по подготовке и проведению молодежного чемпионата мира по хоккею-2023, сообщает в понедельник облправительство.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Федерация хоккея России одобрила заявку Омска на проведение матчей молодежного чемпионата мира 2023 года. Международная федерация хоккея (IIHF) в мае 2018 года утвердила проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Позже президент IIHF Рене Фазель заявил, что вторым городом-хозяином турнира может стать Омск.

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«Александр Бурков поручил своему первому заместителю Валерию Бойко возглавить региональный оргкомитет по подготовке и проведению молодежного чемпионата мира по хоккею-2023 и определить, кто будет представлять Омскую область в дирекции мирового молодежного первенства по хоккею», — говорится в сообщении.

В областном правительстве отметили, что на аппаратном совещании глава Омской области поручил синхронизировать работу с Новосибирском по датам перемещения участников, приему и размещению команд, а также другим совместным организационным вопросам, связанным с проведением чемпионата.

«Губернатор поручил, в частности, заблаговременно проработать вопросы, связанные с расписанием авиабортов. Необходима организация дополнительных перелетов между Омском и Новосибирском, в том числе чартерных, для перевозки команд», — сообщают власти региона.

В минувшую пятницу на заседании под руководством вице-премьера Ольги Голодец межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований было рекомендовано включить представителей Омской области в созданную дирекцию по организации и проведению молодежного чемпионата мира по хоккею. Кроме того, принято решение создать единый на две площадки — Омск и Новосибирск — общефедеральный оргкомитет, который возглавит Голодец.

Молодежный ЧМ
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