Женский чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Уфе
Женский чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Уфе, сообщает ТАСС по ссылкой на президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.
Женский чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Уфе, сообщает ТАСС по ссылкой на президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.
«Решение уже принято, чемпионат мира в 2021 году на сто процентов пройдет в Уфе. Мы сделаем все возможное, чтобы гостеприимно принять всех участников», — отметил Третьяк.
Матчи турнира пройдут на «Уфа-Арене» и в Городском дворце спорта.
Напомним, раннее информагентство сообщало, что чемпионат мира по хоккею с большей долей вероятности пройдет в Уфе. Об этом заявляла член совета Международной федерации хоккея, глава комитета женского хоккея организации Сюзанна Колбенхойер.