Стали известны арены, на которых пройдет ЧМ-2022 по хоккею в Финляндии

Источник: РИА "Новости"

Матчи одной из групп, а также два четвертьфинальных поединка состоятся на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки. Это спортивное сооружение принимало планетарные форумы в 1997, 2003, 2012 и 2013 годах. Основные же события турнира — матчи одной из групп, два четвертьфинала, полуфинальные и решающие поединки — пройдут в Тампере, на строящейся в настоящее время «Тампере Дэк Арене». Комплекс на 13,5 тыс. зрителей планируют открыть к концу 2021 года.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая 2022 года. Помимо хозяев соревнований на ЧМ квалифицируются 13 сборных по итогам чемпионата мира-2021, который пройдет в Беларуси и Латвии. Также в Финляндии выступят две лучшие дружины из второго по значимости дивизиона мирового хоккея.