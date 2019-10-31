Доус ответил на вопрос о возвращении в сборную Казахстана для участия в ЧМ-2020 и отборе на Олимпиаду

34-летний нападающий в период с 2011 по 2018 год выступал за «Барыс», где был капитаном команды. Дважды участвовал Доус, который был натурализован, вместе с национальной командой в мировых первенствах.
«Мы с вами встретимся еще пять раз. До чемпионата мира еще времени много. Сборная важна для страны, и сначала она пройдет олимпийскую квалификацию. Если меня пригласят, то я счастлив буду помочь команде квалифицироваться на Олимпиаду. Что касается чемпионата мира, то он пройдет после плей-офф КХЛ. А отбор на Олимпиаду уже в феврале — буду ждать на него приглашение», — прокомментировал ситуацию Доус.
Напомним, Найджел Доус приезжал вместе с «Автомобилистом» в Нур-Султан на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом»: 34-летний форвард отдал голевую передачу и прервал трехматчевую серию без набранных очков. Клуб из Екатеринбурга выиграл встречу со счетом 4:3. Эта победа стала первой после семи поражений подряд.