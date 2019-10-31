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20:25 (мск), источник: Vesti.kz

Доус ответил на вопрос о возвращении в сборную Казахстана для участия в ЧМ-2020 и отборе на Олимпиаду

Капитан «Автомобилиста» Найджел Доус рассказал, рассматривает ли возможность приезда в сборную Казахстана для участия в олимпийской квалификации и в элитном дивизионе чемпионата мира, розыгрыш которых пройдет в следующем году, передает корреспондент Vesti.kz.

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34-летний нападающий в период с 2011 по 2018 год выступал за «Барыс», где был капитаном команды. Дважды участвовал Доус, который был натурализован, вместе с национальной командой в мировых первенствах.

«Мы с вами встретимся еще пять раз. До чемпионата мира еще времени много. Сборная важна для страны, и сначала она пройдет олимпийскую квалификацию. Если меня пригласят, то я счастлив буду помочь команде квалифицироваться на Олимпиаду. Что касается чемпионата мира, то он пройдет после плей-офф КХЛ. А отбор на Олимпиаду уже в феврале — буду ждать на него приглашение», — прокомментировал ситуацию Доус.

Напомним, Найджел Доус приезжал вместе с «Автомобилистом» в Нур-Султан на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом»: 34-летний форвард отдал голевую передачу и прервал трехматчевую серию без набранных очков. Клуб из Екатеринбурга выиграл встречу со счетом 4:3. Эта победа стала первой после семи поражений подряд.

Барыс
3:4ОТ
0:1, 1:1, 2:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 1031.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 8196 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАндрей Мартемьянов
Вратари
Хенрик Карлссон(Эдвард Паскуале)Якуб Коварж
1-й период
06:09Командный штраф
06:22Джефф Плэтт(Брукс Мэйсек, Алексей Василевский)
13:29Павел Дацюк
16:25Павел Акользин
2-й период
25:14Егор Шалапов
30:05Эрик Тангрэди
30:05Рафаэль Батыршин
30:50Командный штраф
38:51Даррен Дитц
39:18Брукс Мэйсек(Джефф Плэтт, Найджел Доус)
3-й период
40:47Аркадий Шестаков(Эрик Тангрэди, Дастин Бойд)
49:17Егор Шалапов
49:48Павел Дацюк
50:55Алексей Василевский
55:04Даррен Дитц(Алексей Маклюков, Корбан Найт)
57:10Павел Дацюк
Овертайм
60:00Эрик Тангрэди
60:00Алексей Василевский
60:40Найджел Доус(Ефим Гуркин, Якуб Коварж)
Статистика
12Штрафное время12
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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