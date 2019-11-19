Хоккеист Завгородний пропустит до 12 недель из-за травмы и не сыграет на молодежном ЧМ

19-летний хоккеист получил травму в домашнем матче против «Шавиниган Катарактес» (6:4), который прошел в ночь на понедельник.

В составе молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) Завгородний принял участие в Суперсерии против сборных канадских лиг. Он стал лучшим бомбардиром серии, набрав в двух матчах пять очков (3 гола + 2 результативные передачи).

В QMJHL Завгородний занимает третье место в списке бомбардиров, на его счету 43 очка (16+27) в 23 играх. Он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2018 года клубом «Калгари» под 198-м общим номером.