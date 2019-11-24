Место проведения женского ЧМ-2021 по хоккею будет утверждено в мае на конгрессе IIHF

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета IIHF Владислав Третьяк заявил, что Уфа «на сто процентов» примет женский чемпионат мира по хоккею 2021 года.
«Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2021 года еще не отдан ни одной стране. Ежегодный конгресс IIHF будет официально распределять этот и другие турниры, которые еще не назначены, в мае 2020 года», — пояснили в пресс-службе IIHF.
В сентябре исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Также страна не сможет принимать у себя международные старты и выдвигать своих представителей на должность в спортивных федерациях.
Первый женский чемпионат мира прошел в Канаде в 1990 году. С 1999 года мировые первенства проходят ежегодно, за исключением годов проведения Олимпийских игр. На чемпионате мира 2019 года россиянки заняли четвертое место, уступив в матче за бронзу канадкам (0:7). Турнир 2020 года пройдет в Канаде.
Россия никогда не проводила чемпионаты мира по хоккею среди женщин. В 2013 году Уфа принимала молодежный чемпионат мира среди мужских команд. В 2014 году в городе прошел Кубок мира среди молодежных клубных команд.