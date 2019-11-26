Молодежный чемпионат мира по хоккею в Омске оказался на грани срыва

Источник: РИА "Новости"

Так, в РУСАДА, в частности, не стали отрицать получение рекомендации допустить российских спортсменов до Олимпиады-2020 в Токио в нейтральном статусе. Это предполагает участие в соревнованиях, но несет запрет на звучание национального гимна и демонстрацию флага РФ в случае победы атлета. Подобным образом россияне поехали на Зимние игры-2018 в Пхенчхане.

Читайте также IIHF не обсуждала ситуацию, связанную с рекомендацией WADA по отношению к РУСАДА

Кроме рекомендаций по Олимпиаде, в ВАДА предложили не проводить международные соревнования в РФ в течение четырех лет. В связи с этим под вопросом оказался ряд престижных соревнований, в том числе и молодежный чемпионат мира по хоккею-2023, который между собой должны разделить Омск и Новосибирск.

«Уже запланированные мероприятия предложили перенести в другие страны. Под угрозой оказались Евро-2020, финал Лиги чемпионов-2021, чемпионат мира по хоккею в Петербурге 2023 года, чемпионат мира по волейболу 2022 года, летняя Универсиада-2023, а также молодежный чемпионат мира по хоккею в Омске и Новосибирске в 2023 году», — отмечает издание Infox.ru.

Поворотным в судьбе отечественного спорта станет 9 декабря 2019 года. В этот день состоится заседание исполкома WADA, на котором рассмотрят рекомендации по России.