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26 ноября, источник: Известия

Глава Международной федерации хоккея вступился за Россию

Президент Международной федерации хоккея (IIHF), член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель уверен, что невиновные российские спортсмены не должны пострадать при вынесении санкций за нарушение антидопинговых правил. Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспрессу».

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Источник: Известия

«Я всегда был противником коллективных наказаний. Нельзя наказывать всех за проступки, которых конкретные люди не совершали. Нельзя наказывать хоккеистов за то, к чему они вообще не причастны. Сборной России по хоккею в Сочи не повезло. Но она была абсолютно чиста, что доказывают и проверки. И за что тогда ее наказывать? Хоккей в принципе чист. Российский — в том числе. И я считаю, что хоккеистов трогать нельзя. Разберитесь с теми, кто был нечист», — отметил Фазель.

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Среди международных турниров, на которые могут распространиться санкции по линии Всемирного антидопингового агентства (WADA), — молодежный чемпионат мира — 2023 (его доверили Новосибирску и Омску) и взрослый чемпионат мира — 2023 (в Санкт-Петербурге). При этом глава IIHF просит не спешить с выводами.

«Прежде всего мы должны дождаться решения WADA 9 декабря. После этого последует апелляция, которая займет примерно год. Тогда мы примерно будем понимать, чего ждать. Там же не только молодежный и взрослый чемпионат мира. Еще и женский чемпионат мира в Уфе (должен пройти в 2021 году. — Ред.). Но еще раз — нужно ждать решения и отталкиваться уже от него. Из разговоров с нашими юристами — я думаю, что мы сможем сохранить эти турниры для России», — подчеркнул Фазель.

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25 ноября WADA опубликовало рекомендации комитета по соответствию, которые будут рассматриваться исполкомом WADA на заседании в Париже 9 декабря. Среди мер наказания России за подлог данных базы Московской антидопинговой лаборатории называются запрет флага и гимна страны на всех крупных международных стартах на четырехлетний период, а также лишение ее права проведения топ-соревнований.

В 2018 году сборная России по хоккею выиграла Олимпиаду в Пхёнчхане, при этом на Игры после допингового скандала спортсмены были допущены в качестве так называемых олимпийских атлетов из России. Им запрещалось демонстрировать национальные символы, и в их честь не играл гимн страны.

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31 октября© Ньюстюб
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