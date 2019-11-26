Глава Международной федерации хоккея вступился за Россию

Источник: Известия

«Я всегда был противником коллективных наказаний. Нельзя наказывать всех за проступки, которых конкретные люди не совершали. Нельзя наказывать хоккеистов за то, к чему они вообще не причастны. Сборной России по хоккею в Сочи не повезло. Но она была абсолютно чиста, что доказывают и проверки. И за что тогда ее наказывать? Хоккей в принципе чист. Российский — в том числе. И я считаю, что хоккеистов трогать нельзя. Разберитесь с теми, кто был нечист», — отметил Фазель.

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Среди международных турниров, на которые могут распространиться санкции по линии Всемирного антидопингового агентства (WADA), — молодежный чемпионат мира — 2023 (его доверили Новосибирску и Омску) и взрослый чемпионат мира — 2023 (в Санкт-Петербурге). При этом глава IIHF просит не спешить с выводами.

«Прежде всего мы должны дождаться решения WADA 9 декабря. После этого последует апелляция, которая займет примерно год. Тогда мы примерно будем понимать, чего ждать. Там же не только молодежный и взрослый чемпионат мира. Еще и женский чемпионат мира в Уфе (должен пройти в 2021 году. — Ред.). Но еще раз — нужно ждать решения и отталкиваться уже от него. Из разговоров с нашими юристами — я думаю, что мы сможем сохранить эти турниры для России», — подчеркнул Фазель.

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25 ноября WADA опубликовало рекомендации комитета по соответствию, которые будут рассматриваться исполкомом WADA на заседании в Париже 9 декабря. Среди мер наказания России за подлог данных базы Московской антидопинговой лаборатории называются запрет флага и гимна страны на всех крупных международных стартах на четырехлетний период, а также лишение ее права проведения топ-соревнований.