Белорусские хоккеисты начали заключительный сбор перед молодежным ЧМ в Минске

Источник: hockey.by

Под началом тренерского штаба Дмитрия Дудика в данный момент работает 21 хоккеист из числа выступающих в чемпионате Беларуси. 1—3 декабря к ним присоединятся игроки, выступающие в североамериканских лигах, и остальные фигуранты списка расширенного состава команды, анонсированного ранее.

Учебно-тренировочный сбор «молодежки» продлится вплоть до старта чемпионата мира в дивизионе IA. Белорусские хоккеисты сыграют за право оказаться в элитном дивизионе данной возрастной группы со сборными Австрии, Латвии, Норвегии, Словении и Дании.

Состязания с 9 по 15 декабря примет «Чижовка-Арена». Победители турнира сыграют в элитном дивизионе молодежного хоккея в 2020 году. Беларусь получила право принять молодежный (U-20) чемпионат мира в первом дивизионе на конгрессе Международной федерации хоккея в Братиславе весной этого года.

Расписание матчей сборной Беларуси на ЧМ-2019 (Дивизион IA):