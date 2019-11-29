Белорусские хоккеисты начали заключительный сбор перед молодежным ЧМ в Минске
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительный
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительный
Под началом тренерского штаба Дмитрия Дудика в данный момент работает 21 хоккеист из числа выступающих в чемпионате Беларуси.
Состязания с 9 по 15 декабря примет «Чижовка-Арена». Победители турнира сыграют в элитном дивизионе молодежного хоккея в 2020 году. Беларусь получила право принять молодежный (U-20) чемпионат мира в первом дивизионе на конгрессе Международной федерации хоккея в Братиславе весной этого года.
Расписание матчей сборной Беларуси на ЧМ-2019 (Дивизион IA):