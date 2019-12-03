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3 декабря, источник: ТАСС

Стал известен расширенный состав сборной России на молодежный ЧМ по хоккею

ТАСС, 3 декабря. Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею определил расширенный состав на чемпионат мира, который пройдет в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Полностью состав выглядит следующим образом:

  • вратари — Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов («Ак Барс»), Даниил Исаев («Локомотив»);.
  • защитники — Данила Галенюк (СКА), Михаил Гордеев («Сочи»), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Егор Замула («Калгари Хитмен»), Никита Зоркин («СКА-Нева»), Антон Малышев («Буран»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Александр Романов (ЦСКА), Сергей Телегин («Югра»);.
  • нападающие — Никита Александров («Шарлоттаун Айлендерс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Григорий Денисенко («Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — СКА), Егор Соколов («Кейп-Бретон Иглз»), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба — ЦСКА), Лев Комиссаров («Звезда»), Илья Круглов («Динамо», Москва), Александр Хованов («Монктон Уайлдкэтс»), Захар Шабловский («Спартак»).

Команда приступит к тренировкам 10 декабря. 19 декабря сборная отправится в чешский город Краварже, где проведет заключительный этап подготовки. Российские хоккеисты проведут два товарищеских матча против команд Казахстана (21 декабря) и Словакии (23 декабря).

Молодежный чемпионат мира пройдет в чешских Остраве и Тршинце с 26 декабря по 5 января. Сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии (матч состоится 26 декабря), Канады (28 декабря), США (29 декабря) и Германии (31 декабря). Четвертьфиналы пройдут 2 января, полуфиналы — 4 января, матч за третье место и финал — 5 января.

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