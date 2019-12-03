Стал известен расширенный состав сборной России на молодежный ЧМ по хоккею

Команда приступит к тренировкам 10 декабря. 19 декабря сборная отправится в чешский город Краварже, где проведет заключительный этап подготовки. Российские хоккеисты проведут два товарищеских матча против команд Казахстана (21 декабря) и Словакии (23 декабря).

Молодежный чемпионат мира пройдет в чешских Остраве и Тршинце с 26 декабря по 5 января. Сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии (матч состоится 26 декабря), Канады (28 декабря), США (29 декабря) и Германии (31 декабря). Четвертьфиналы пройдут 2 января, полуфиналы — 4 января, матч за третье место и финал — 5 января.