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11:09 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Рене Фазель оценил шансы Омска на проведение чемпионата мира по хоккею

ОМСК, 4 декабря, ФедералПресс. Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в двух сибирских городах: Новосибирске и Омске. Президент международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о шансах России сохранить право на проведение крупного международного турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Молодежный чемпионат мира по хоккею стартует в 2023 году. При этом некоторые скептики сомневаются, что Омск и Новосибирск смогут осилить проведение столь серьезного чемпионата. Между тем глава международной федерации хоккея Рене Фазель в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что шансы у России довольно высоки и всероссийское антидопинговое агентство (WADA) не будет переводить в последний момент чемпионат в другую страну.

Рене Фазель подчеркнул, что необходимо дождаться официального решения WADA, однако он надеется, что турнир пройдет в России.

Отметим, что заседание WADA пройдет в начале следующей недели, 9 декабря. На нем будет принято решение в отношении России, в частности ее судьбе в мировом спорте в связи с допинговым скандалом. Самая суровая санкция агентства может стать отстранение России от проведения крупных международных состязаний, в том числе и от молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в 2023 году.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что глава федерации хоккея России Владислав Третьяк подтвердил информацию о том, что молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в не только в Новосибирске, но и в Омске.

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