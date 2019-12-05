Протас, Колячонок и еще три лидера сборной Беларуси на предстоящем МЧМ

Осталось совсем немного времени до старта молодежного чемпионата мира во втором дивизионе, который пройдет в Минске. И у молодежного белорусского хоккея большие перспективы. Дело в том, что нынешние лидеры «молодежки» примут участие и в следующем «мире», а состав текущего созыва по отечественным меркам очень силен. Есть лидеры в нападении, защите и на последнем рубеже. Что же будет через год, когда они наберутся еще больше опыта? Судите сами, в сборной на ведущих ролях свой последний молодежный «мир» проводят Толопило, Казьянин, Соловьев, Щечин и Ажгирей. Пожалуй, все. У остальных будет еще попытка. Причем, если выиграть сейчас, то в следующий раз предстоит уже играть с мировой элитой…

Кто же поведет нынешний созыв за собой?



Алексей ПРОТАС, «Принц-Альберт Райдерс»

18 лет



Безальтернативному лидеру молодежной сборной всего 18 лет. Проспект «Вашингтона» проводит фантастический сезон в OHL, набирая полтора очка за игру (42 балла в 27 играх). Протас — лучший бомбардир «Принц-Альберт Райдерс» и делит первое место с двумя канадцами среди всех игроков WHL. Габаритный форвард имел в своем активе очко за игру на прошлом МЧМ. Протас сильно добавил по сравнению с прошлым годом, неплохо зарекомендовав себя на кэмпе «Вашингтона». Вообще, для Алексея большое разочарование, что Беларусь не смогла год назад пробиться в элиту, ведь скауты и тренеры «Вашингтона» охотнее следят за событиями в первом дивизионе, нежели во втором. Но Протаса без внимания точно не оставят. Алексей будет «годен» на следующий МЧМ, поэтому должен сделать все, чтобы на стыке 2020 и 2021 годов играть против Канады и США под пристальным взглядом всего скаутского бюро «Кэпиталз».

Источник: Прессбол



Владислав КОЛЯЧОНОК, «Флинт Файрбердс»

18 лет



Похожая ситуация у лидера обороны сборной Беларуси. Колячонок задрафтован «Флоридой». Нынешний сезон, как и прошлый, проводит в OHL за «Флинт Файрбердс». Правда, ситуация кардинально изменилась. Год назад «Флинт» безальтернативно был худшей командой лиги, а в текущем чемпионате уверенно идет в зоне плей-офф, занимая четвертое место в конференции. Колячонок также добавил в мастерстве, катании, стабильнее набирает очки. Сейчас на его счету 17 (8+9) баллов в 26 встречах — второй результат среди защитников-бомбардиров во «Флинте». Для Владислава это будет первый МЧМ. На юниорском «мире» Колячонок был капитаном и набирал очко за игру. Того же ждем на домашнем МЧМ, тем более защитник выступит и на следующем чемпионате мира. Маячат элита, скауты «Флориды»…

Источник: Прессбол



Евгений ОКСЕНТЮК, «Флинт Файрбердс»

18 лет



Одним из двигателей прогресса «Флинта» стал еще один белорус. Оксентюк с 33 очками в 26 матчах (!) является лучшим бомбардиром «Файрбердс». В прошлом сезоне Евгений пылил в солигорском «Шахтере», но яркая игра на юниорском чемпионате мира привлекла внимание заокеанских клубов. Конечно, за лучшего друга замолвил словечко Колячонок — «Флинт» подписал контракт с Оксетюком и не прогадал. Энергичный, взрывной форвард входит в топ-20 лучших бомбардиров OHL. Скорее всего, если бы Оксентюк в прошлом сезоне улетел за океан, то был бы задрафтован клубом НХЛ. Исправить статус свободного агента могут на следующем драфте. Форвард второй раз примет участие на МЧМ, в декабре 2018-го забросил шайбу в пяти поединках, теперь от Евгения ждут больших свершений.

Источник: Прессбол



Илья СОЛОВЬЕВ, «Сагино Спирит»

19 лет



Для Соловьева это последний чемпионат мира на молодежном уровне. Вообще, карьера защитника похожа на сказку. Год назад Илья играл за молодежную команду в экстралиге, в которой не выделялся высокой результативностью. Его взяли на МЧМ в Германию — 0 очков в 5 играх; неожиданно взяли на взрослый ЧМ — 0 очков. Летом переехал в Америку, где заключил контракт с «Сагино Спирит». И понеслось. Соловьев стал набирать баллы чуть ли не в каждой встрече, шел по графику два очка за игру (!), даже в какой-то момент возглавил гонку бомбардиров OHL. В итоге, белорус попал в список претендентов на драфт НХЛ-2020. Сейчас результативность немного упала, в активе защитника 27 очков в 24 играх — третий бомбардир команды (выше проспект «Айлендерс» и претендент на первую десятку будущего драфта). Среди игроков обороны OHL Соловьев идет на 6-м месте. Почему бы не продолжить феноменальный сезон в джерси сборной?

Источник: Прессбол



Владимир АЛИСТРОВ, «Эдмонтон Ойл Кингз»

18 лет



Несмотря на возраст, от Алистрова ждут большего на клубном уровне. После отличного ЮЧМ на драфте CHL его забирали под вторым номером, но из-за неудачного плей-офф в прошедшем сезоне пролетел мимо драфта НХЛ. В нынешнем чемпионате набрал 19 очков в 28 матчах, двигаясь по графику прошлого, но этого мало. Тем более команда Алистрова возглавляет конференцию. В джерси сборной Владимир всегда отличался высокой результативностью: на ЮЧМ — 7 очков в 5 матчах, на МЧМ — 6 баллов в 5 встречах. Серия продолжится?

Источник: Прессбол