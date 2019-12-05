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13:44 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси провели спарринги накануне молодежного ЧМ в Минске

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты молодежной сборной Беларуси провели спарринги во время подготовки к домашнему ЧМ-2019 (дивизион IA) в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Соперниками подопечных Дмитрия Дудика стали юниоры (U-18).

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Оба матча выиграли старшие по возрасту хоккеисты, однако подопечные Александра Руммо оказали им достойное сопротивление. В первом матче они дважды вели в счете, но в итоге команда U-20 одержала победу со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1). Решающий бросок за 78 секунд до финальной сирены сделал Алексей Котеловский.

Во втором противоборстве подопечные Дмитрия Дудика и Александра Руммо также провели бескомпромиссную борьбу. У обеих дружин был шанс на победу. То одна, то вторая команда вела в счете, но окончательный результат в пользу «молодежки» был достигнут благодаря шайбе Владислава Колячонка — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0).

Матчи стали последними в программе подготовки белорусской «молодежки» к чемпионату мира в Минске. Следующий раз команда Дмитрия Дудика выйдет на лед «Чижовка-Арены» в официальной встрече турнира 9 декабря в 19:30. Ее соперниками станут австрийцы.

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