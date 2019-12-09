Санкции WADA угрожают чемпионатам мира в Новосибирске

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О решении WADA 9 декабря сообщило агентство ТАСС. Согласно информации журналистов, исполком организации единогласно принял решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Этот вердикт означает, что Россия четыре года не может участвовать в чемпионатах мира, а также их проводить. Кроме того Российские спортсмены не смогут выступать на Олимпийских играх под государственным флагом.

«РУСАДА может оспорить решение WADA в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, а также главы международных спортивных федераций», — сообщает издание ТАСС.

В связи с этой новостью закономерно встаёт вопрос о проведении Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году и по волейболу в 2022 году в Новосибирске. В данный момент подготовка к строительству нового ЛДС и инфраструктурных объектов к этому событию уже идёт полным ходом.

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