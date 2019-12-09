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14:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Санкции WADA угрожают чемпионатам мира в Новосибирске

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынес решение о том, что Россия не может претендовать на проведение крупных международных соревнований, а российские спортсмены лишаются возможности выступать на Олимпиаде под своим флагом.

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О решении WADA 9 декабря сообщило агентство ТАСС. Согласно информации журналистов, исполком организации единогласно принял решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

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Этот вердикт означает, что Россия четыре года не может участвовать в чемпионатах мира, а также их проводить. Кроме того Российские спортсмены не смогут выступать на Олимпийских играх под государственным флагом.

«РУСАДА может оспорить решение WADA в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, а также главы международных спортивных федераций», — сообщает издание ТАСС.

В связи с этой новостью закономерно встаёт вопрос о проведении Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году и по волейболу в 2022 году в Новосибирске. В данный момент подготовка к строительству нового ЛДС и инфраструктурных объектов к этому событию уже идёт полным ходом.

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На этот вопрос «Вестям» ответили в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области. Там заявили, что конечное решение будет принимать Международная федерация хоккея с шайбой, поэтому делать выводы рано.

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