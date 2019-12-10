Новосибирск готовится принять международные спортивные турниры, несмотря на санкции WADA

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в крупных турнирах на четыре года. Организация приняла решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. Использование флага и гимна страны будет запрещено. Также WADA постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные спортивные соревнования и подавать заявки на их проведение.

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«Понятно, что на обоих объектах (Ледовый дворец спорта и волейбольный центр, строящиеся к турнирам — прим. ТАСС) планируется проведение чемпионатов мира. Здесь для нас ничего не меняется, мы готовимся к ним. Сейчас будет еще арбитражный суд, после его решения можно будет о чем-то говорить. Однако позиции международных федераций волейбола и хоккея едины — они намерены проводить соревнования в Новосибирске», — сказал Ахапов.