Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Все события
Фоторепортажи
42Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
7Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»
10 декабря, источник: БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси в овертайме уступили Латвии во втором туре молодежного ЧМ в Минске

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили Латвии в овертайме со счетом 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) в матче второго тура молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, который принимает Минск, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Принципиальный матч обе команды начали с оглядкой на собственные ворота. Все же цена каждой ошибки могла быть очень высокой. Белорусы отлично проявляли себя в обороне, не забывая о контратаках. В одном из эпизодов латвийцы ошиблись, заработав удаление. Большинство четко реализовал Алексей Котеловский, отличившийся после отлично разыгранной комбинации.

В третьем периоде латвийской команде все же удалось найти ключи к воротам Никиты Толопило. Подопечные Карлиса Зирниса смогли запереть белорусов в их зоне, и Глеб Прохоренков сравнял счет. Прошло еще немного времни, а белорусский голкипер был вынужден вновь капитулировать. Защитники сборной Беларуси ошиблись, оставив на пятачке перед своими воротами двоих соперников, и Патрик Забусовс шанс вывести свою сборную вперед не упустил.

Белорусы не пали духом и пошли вперед, стремясь отыграться. Латвийская команда, пытаясь сохранить преимущество, начала грубить и была наказана удалениями. Подопечные Дмитрия Дудика повели осаду ворот Яниса Вориса, и Алексей Котеловский сумел сравнять счет, оформив дубль.

Судьба встречи решилась на 13-й секунде овертайма. Янис Сваненбергс вышел один на один с Никитой Толопило и отправил победную шайбу в ворота белорусов — 3:2.

Матч против Латвии будет для белорусских хоккеистов решающим — Фатиков’Надеюсь, парни, выступающие в североамериканских лигах, уже окончательно адаптировались, вернувшись домой, и в ближайших матчах покажут тот хоккей, которого от них мы все так ждем, — сказал экс-голкипер национальной сборной Беларуси.

12 декабря белорусская «молодежка» поборется с норвежцами, на следующий день подопечные Дмитрия Дудика проведут матч со словенцами, а 15 декабря состоится заключительный поединок белорусской сборной на турнире — против команды Дании.

Путевку в элитный дивизион молодежного мирового первенства получит только победитель соревнований. Все матчи минского турнира транслирует телеканал «Беларусь 5».

Белоруссия U21
НовостиМатчиСоставСтатистика
Латвия U-20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Максим Галкин поделился трогательным семейным видео с Аллой Пугачевой и дет
Скандал в биатлоне: Бабикова отправили домой без оружия
Семин против Симеоне: зачем «Локомотиву» побеждать «Атлетико»
Россия обвинила США в грубом вмешательстве в расследование WADA
«Ливерпуль» и «Наполи» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
«Спартак» опубликовал итоги заседания совета директоров клуба
«Интер» принимает «Барселону» в Лиге чемпионов (трансляция)
Российский боксер стал обладателем золотого титула WBA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь