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13 декабря, источник: БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси победили словенцев в матче 4-го тура молодежного ЧМ в Минске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская «молодежка» одержала вторую победу на чемпионате мира в первом дивизионе, который проходит в Минске. Со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) были повержены словенцы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусы со старта начали диктовать свои условия соперникам. Однако до перерыва шайба упорно не шла в ворота, хотя возможностей для того, чтобы увеличить счет, было немало.

На 31-й минуте встречи Олег Качеловский, позже признанный лучшим игроком матча, открыл счет. Белорусы продолжили атаковать соперников, однако до третьего периода счет не менялся.

В заключительном периоде хозяева турнира еще трижды заставили капитулировать вратаря сборной Словении. Отличились Андрей Павленко, Илья Соловьев и Алексей Протас.

К сожалению, голкиперу белорусской сборной Алексею Колосову записать на свой счет «шатаут» не удалось. Когда до финального свистка оставалось менее минуты, защитники упустили из вида Мартина Бохнинца, которому удалось забросить шайбу престижа и установить окончательный счет встречи.

Заключительную игру чемпионата белорусы проведут в воскресенье. Тогда же и станет известен единственный обладатель путевки в элиту мирового молодежного хоккея. Турнирное положение: 1. Австрия — 9 очков (4 игры), 2. Латвия — 8 (4), 3. Беларусь — 8 (4), 4. Норвегия — 7 (4), 5. Дания — 3 (4), 6. Словения — 1 (4).

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