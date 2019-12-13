Хоккеисты сборной Беларуси победили словенцев в матче 4-го тура молодежного ЧМ в Минске

Белорусы со старта начали диктовать свои условия соперникам. Однако до перерыва шайба упорно не шла в ворота, хотя возможностей для того, чтобы увеличить счет, было немало.
На 31-й минуте встречи Олег Качеловский, позже признанный лучшим игроком матча, открыл счет. Белорусы продолжили атаковать соперников, однако до третьего периода счет не менялся.
В заключительном периоде хозяева турнира еще трижды заставили капитулировать вратаря сборной Словении. Отличились Андрей Павленко, Илья Соловьев и Алексей Протас.
К сожалению, голкиперу белорусской сборной Алексею Колосову записать на свой счет «шатаут» не удалось. Когда до финального свистка оставалось менее минуты, защитники упустили из вида Мартина Бохнинца, которому удалось забросить шайбу престижа и установить окончательный счет встречи.
Заключительную игру чемпионата белорусы проведут в воскресенье. Тогда же и станет известен единственный обладатель путевки в элиту мирового молодежного хоккея. Турнирное положение: 1. Австрия — 9 очков (4 игры), 2. Латвия — 8 (4), 3. Беларусь — 8 (4), 4. Норвегия — 7 (4), 5. Дания — 3 (4), 6. Словения — 1 (4).