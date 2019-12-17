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15:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Со мной невозможно не сработаться». Брагин — о Ларионове, Хабибулине, Подколзине и подготовке к МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России рассказал о подготовке к турниру.

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Источник: Спорт-Экспресс

Сочетания звеньев не окончательные

— Как сказалась замена тренеров на подготовке к турниру? (Игорь Ларионов и Николай Хабибулин заменили Юрия Бабенко и Владимира Куликова. — Прим. «СЭ»).

— План уже был написан, все уже было отработано. Ничего сложного не было. Сейчас идет притирка, распределение функций, кто за что отвечает. Игорь Николаевич забрал вбрасывания и большинство. Бойков как работал с защитниками, так и работает. А у меня общее направление, больше занимаюсь атакой. Поэтому с этим никаких проблем нет.

— По-человечески сработались?

— Со мной невозможно не сработаться.

— Сегодня не тренировался Никита Ртищев.

— Он отравился.

— Вы неделю тренируетесь. Сегодня мы увидели сочетания звеньев. Они будут окончательными на турнире?

— Нет, мы ищем оптимальный вариант. Две контрольные игры покажут. Если все устроит, начнем с этими сочетаниями. Нет — будем искать дальше.

— Когда будет отсев тех, кто не попадет взаявку на турнир?

— После двух контрольных игр.

— Травмы Завгороднего и Рожкова сказались?

— Рожкова не знаю, а вот Завгородний — игрок ведущих звеньев.

— С учетом того, что турнир будет проходить в Европе, изменилась ли как-то подготовка к нему?

— Нет. Просто когда он проходит в Канаде, мы улетаем на два дня раньше.

— А вообще это плюс для нас, что турнир проходит в Чехии?

— Разницы вообще никакой. Когда играем в Канаде, получше с посещаемостью. В Европе могут быть полупустые трибуны.

Взять Свечникова не было никакой возможности

— У вас в группе серьезные соперники — США и Канада.

— Да, группа серьезная. Обычно это идет на пользу.

— Была ли хоть минимальная возможность взять Андрея Свечникова?

— Вообще никакой. Как его взять? Он один из ведущих игроков клуба НХЛ! Его не отпустят. В том году мы пробовали, но сторона «Каролины» даже не стала разговаривать.

— У Подколзина 14 матчей в КХЛ и 0 очков. Вас это не тревожит?

— Сложно ответить. Мы с ним беседовали на эту тему. Вообще, вся шумиха вокруг него его психологически сковала. Я ему говорил, что эту тему надо отпустить, не думать об этом, правильно играть и голы придут.

— Кто будет капитаном?

— На турнире четырех наций у нас был Денисенко. Пока еще не выбрали.

— У Романова тоже большая нагрузка в клубе. Плюс все его постоянно спрашивают про «Монреаль». Его приходилось успокаивать?

— Романова приходится успокаивать каждую тренировку. Энергия брызжет через край. Он хочет охватить все на площадке, везде успеть. Но так не бывает в хоккее.

— Мухамадуллин забил победную шайбу на Кубке вызова в Канаде. Почему не привлекли его?

— Забил, и что? Два года — это большая разница.

— Почему отцепили Амирова?

— В первых звеньях он играть пока не может. Он же не бомбардир в КХЛ, как Капризов, который забивает по 20 голов.

— Изучали ли составы США и Канады? Насколько они сильны?

— У этих команд серьезные составы. Будут сильны не только они. И финны, и шведы усилятся, взяв свою молодежь из фарм-клубов НХЛ. Чехи, как хозяева турнира, хотят хорошо выступить.

— По судейству не переживаете? Особенно в матчах с хозяевами.

— С хозяевами и особенно в Европе. Посмотрим, как будет.

— Есть ощущения, что этот состав наиболее сильный за последние несколько лет?

— Все определяет результат. Сильный состав на бумаге — это хорошо. Дай бог, чтобы все совпало. Нам сейчас нужно наиграть сочетания, найти химию между игроками.

— В свое время вы отцепили Дениса Гурьянова за удаление до конца игры в контрольном матче. Сейчас те же проблемы могут возникнуть у Подколзина. На суперсерии было видно, что его захлестывают эмоции.

— Это все прекрасно понимают. Не только Подколзин. Денисенко вот в последних играх КХЛ влепил кому-то. Мы постоянно беседуем на эту тему со всеми игроками. Каждое действие отдельно взятого игрока сборной должны идти на пользу команде.

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