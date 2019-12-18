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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист из США попал в состав сборной Казахстана на молодежный ЧМ-2020

Молодежная сборная Казахстана по хоккею прибыла в Чехию, где примет участие в чемпионате мира-2020.

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Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в городах Острава и Тршинец. Соперниками сборной Казахстана по группе А будут команды Финляндии, Швейцарии, Швеции и Словакии. В группу В попали США, Канада, Россия, Чехия и Германия.

Согласно регламенту в ¼ финала выйдут первые четыре команды из каждой группы. Команды, занявшие в своих группах последнее место, сыграют в утешительном раунде между собой серию игр до двух побед за право остаться в элитном дивизионе.

На МЧМ-2020 сборная Казахстана прибыла в следующем составе:

Вратари: Владислав Нурек («Алтай-Торпедо», Усть-Каменогорск), Роман Калмыков, Максим Павленко (оба — «Снежные барсы», Нур-Султан);.

Защитники: Артем Королев, Данил Бутенко, Мади Диханбек, Тимофей Катасонов, Давид Муратов, Владимир Шлычков, Рустем Джумагулов (все — «Снежные барсы»), Илья Нестеров («Иртыш», Павлодар), Тамирлан Гайтамиров (Des Moines Buccaneers, USHL);.

Нападающие: Диас Гусейнов, Максим Мусоров, Олег Бойко, Юсуп Асуханов, Владислав Сайко, Алихан Омирбеков, Станислав Александров, Ансар Шайхметденов (все — «Снежные барсы»), Андрей Буяльский, Денис Чапоров, Валерий Ницевич, Руслан Демин (все — «Темиртау»), Константин Бондаренко, Максим Чалов, Никита Ляпунов (все — «Алтай», Усть-Каменогорск).

В рамках подготовки к МЧМ-2020 подопечные Сергея Старыгина проведут два товарищеских матча — с «молодежкой» России и чешским хоккейным клубом «Витковице».

Расписание матчей сборной Казахстана:

Товарищеские матчи:
21.12.2019 Сборная Казахстана U-20 — Сборная России U-20, 19:00 (время по Нур-Султану);
23.12.2019 Сборная Казахстана U-20 — МХК «Витковице» (Чехия), 17:30.

Групповой этап:
26 декабря Швейцария — Казахстан, 20:00;
27 декабря Словакия — Казахстан, 20:00;
29 декабря Казахстан — Финляндия, 20:00;
30 декабря Казахстан — Швеция, 20:00.

Напомним, что прошлом году молодежный ЧМ выиграла сборная Финляндии, обыгравшая в финале США. Сборная Казахстана в утешительном раунде добилась двух побед в матчах над Данией, тем самым сохранив место в элитном дивизионе.

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