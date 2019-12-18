«Барыс» или сборная Казахстана? Как Андрей Скабелка готовится к ЧМ-2020

Источник: РИА "Новости"

Майский турнир пройдет в Швейцарии, а команда Казахстана возвращается в сильнейший дивизион после четырехлетнего отсутствия. До турнира еще полгода, но контуры команды уже проглядываются — на финальном отрезке КХЛ. Возможно, что она будет выглядеть примерно так.

В ударное звено столичного клуба входят три игрока сборной Казахстана. Возможно, что к ним присоединится со временем и Корбэн Найт. Но не в этом созыве. Перед ЧМ-2020 места легионеров займут сильнейшие игроки из ВХЛ или состав перетрясут, но сейчас команда выглядит так.

Даррен Диц — Леонид Метальников, Линус Виделль — Корбэн Найт — Кертис Волк.

Интернациональный дуэт защитников поддерживает тройку из национальной команды. Атакующие игроки умеют давить на соперника — силовое трио «Барыса».

Алексей Маклюков — Атте Охтамаа, Дмитрий Шевченко — Дастин Бойд — Павел Акользин.

Еще две пятерки для майского турнира. К национальной команде присоединится Джесси Блэкер, который должен оформить гражданство. У других девяти хоккеистов паспорт Казахстана.

Никита Клещенко — Максим Семенов, Кирилл Панюков — Антон Сагадеев — Алихан Асетов.

Джесси Блэкер — Егор Шалапов, Никита Михайлис — Аркадий Шестаков — Роман Старченко.

Есть еще «лишние» игроки, которые выходят на лед не часто: Валерий Орехов, Ярослав Евдокимов и Егор Петухов. К январю-февралю в строй вернутся защитник Виктор Сведберг и форвард Антон Некряч.