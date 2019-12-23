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19:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

9:1! Россия растерзала Словакию перед чемпионатом мира

В последнем матче перед турниром команда Валерия Брагина разнесла команду из Словакии.

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Товарищеские матчи. Словакия U20 — Россия U20 — 1:9 (1:4, 0:3, 0:2)

Голы: Романов — 1 (Денисенко), 4:01 — 0:1. Морозов — 1 (Марченко, Подколзин), 10:33 — 0:2. Хованов — 1 (Романов), 14:55 — 0:3. Соколов — 1 (Замула), 15:47 — 0:4. Чайкович — 1 (Окульяр), 17:49 — 1:4. Грошев — 1 (Ртищев), 22:20 — 1:5. Александров — 1 (Соколов, Галенюк), 24:12 — 1:6. Воронков — 1 (Соколов, Александров), 32:06 — 1:7. Соколов — 2 (бол., Марченко, Романов), 47:20 — 1:8. Подколзин — 1, 55:59 — 1:9.

Вратари: Главай — Аскаров.

Сборная Словакии не слабее Казахстана, однако если наши соседи всеми силами пытались хотя бы не пропустить, ради такого вообще не атакуя и вставая в своей зоне впятером, то хозяева сегодняшнего контрольного матча, который проходил в Жилине, сломались очень быстро и дали нашей молодежке понаслаждаться собственным хоккеем. Что слегка не радует в той связи, что за два матча перед МЧМ для наших вратарей и защитников вообще не было никакой проверки.

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Ярослав Аскаров, в отличие от Амира Михтафова, гол пропустил, но его вины нет — словаки после чуть ли не единственной грубой ошибки команды Валерия Брагина убежали «два в ноль». Скорее всего, вратари СКА и «Ак Барс» определят, кто будет первым номером, на групповом этапе — небольшое преимущество сейчас, кажется, у Аскарова.

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Оборона сегодня выглядела, как и два дня назад, с одним отличием — в роли седьмого защитника вместо Антона Малышева появился Никита Зоркин. Малышев — более надежный вариант, Зоркин — более атакующий. Чуть более логичным был бы выбор в пользу первого, так как в этой сборной, в отличие от ее многих предшественниц, есть защитники, которых можно без стыда использовать в большинстве.

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Брагин дал места в спецбригадах Егору Замуле и Александру Романову (в обеих — только один защитник), и что интересно, в первой вместе с ведущим звеном (Денисенко-Хованов-Дорофеев плюс Воронков) выходил не хоккеист ЦСКА, а легионер из Западной лиги. Но какую спецбригаду считать первой? Большинство сработало отличной — россияне играли «пять на четыре» четырежды, и реализовали его трижды — причем во всех случаях забила спецбригада Романов-Соколов-Марченко-Морозов-Подколзин.

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В отличии от игры с Казахстаном, когда тройка из СКА феерила в равных составах, сегодня она забивала в большинстве. К счастью, и полоса невезения и нереализованных моментов Василия Подколзина тоже закончилась.

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Другие тройки, у которого с Казахстаном забивать не получалось, смогли показать Брагину, что менять перед МЧМ ничего не надо. Два гола (с учетом паса Денисенко) у первого звена, целых четыре — у сочетания Соколов-Воронков-Александров, еще одну шайбу забросил самый молодой (не считая Аскарова) хоккеист сборной Максим Грошев.

9:1 — это здорово, игра молодежки очень понравилась, это было настоящее доминирование от начала до конца матча. Но перехваливать сборную не стоит, уж слишком плох был соперник. Стоит подождать хотя бы первого матча на самом МЧМ — в четверг россияне сыграют против чехов.

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