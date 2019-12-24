Брагин: перед ЧМ поработаем над улучшением тактического рисунка

«Неплохая результативная игра. Все звенья неплохо сыграли в атаке сегодня — это положительный момент. Но самое главное: в тактическом плане сегодня шайба ходила намного лучше, чем два дня назад. Соответственно, и голы были хорошие — после хорошей игры в пас и грамотных открываний. У нас есть еще две ледовые тренировки до начала турнира. Будем работать над большинством-меньшинством и улучшением тактического рисунка игры. Эти тренировки будем делать более короткими, взрывными. Сейчас нужна быстрота», — сказал Брагин, которого цитирует официальный сайт ФХР.