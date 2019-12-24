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11:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Брагин: перед ЧМ поработаем над улучшением тактического рисунка

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки до 20 лет) в оставшееся до старта чемпионата мира время проведут работу над улучшением тактического рисунка игры, сообщил главный тренер Валерий Брагин.

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Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат пройдет с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 в чешских Остраве и Тршинце. В понедельник молодежная сборная России разгромила сверстников из Словакии со счетом 9:1 в заключительном товарищеском матче перед турниром.

«Неплохая результативная игра. Все звенья неплохо сыграли в атаке сегодня — это положительный момент. Но самое главное: в тактическом плане сегодня шайба ходила намного лучше, чем два дня назад. Соответственно, и голы были хорошие — после хорошей игры в пас и грамотных открываний. У нас есть еще две ледовые тренировки до начала турнира. Будем работать над большинством-меньшинством и улучшением тактического рисунка игры. Эти тренировки будем делать более короткими, взрывными. Сейчас нужна быстрота», — сказал Брагин, которого цитирует официальный сайт ФХР.

По словам тренера, состав на чемпионат мира практически определен.

«Одна-две позиции вызывают вопросы. Мы это еще обсудим, подумаем. Я бы не сказал, что это трудный выбор. Важно проанализировать, что за игроки нам нужны на оставшихся позициях. В остальном состав определен», — сказал Брагин.

Стартовый матч на молодежном чемпионате мира российские хоккеисты проведут 26 декабря со сборной Чехии.

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