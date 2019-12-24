Сборная Казахстана проиграла контрольный матч с девятью шайбами перед стартом на МЧМ-2020 по хоккею

До этого казахстанская «молодежка» провела две контрольные встречи: сначала разгромила чешскую «Порубу» со счетом 9:0, а затем уступила сверстникам из России — 0:5.

Сам МЧМ-2020 пройдет с 26 декабря по 5 января в городах Острава и Тршинец. Соперниками сборной Казахстана по группе А будут команды Финляндии, Швейцарии, Швеции и Словакии. В группу В попали США, Канада, Россия, Чехия и Германия.