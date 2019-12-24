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11:45 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана проиграла контрольный матч с девятью шайбами перед стартом на МЧМ-2020 по хоккею

Молодежная сборная Казахстана по хоккею провела заключительный контрольный матч перед стартом на чемпионате мира-2020, который пройдет в Чехии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Подопечные Сергея Старыгина уступили чешскому клубу «Витковице» со счетом 4:5. В составе казахстанской сборной шайбы забросили Максим Мусоров, Андрей Буяльский, Денис Чапоров и Руслан Демин.

До этого казахстанская «молодежка» провела две контрольные встречи: сначала разгромила чешскую «Порубу» со счетом 9:0, а затем уступила сверстникам из России — 0:5.

Сам МЧМ-2020 пройдет с 26 декабря по 5 января в городах Острава и Тршинец. Соперниками сборной Казахстана по группе А будут команды Финляндии, Швейцарии, Швеции и Словакии. В группу В попали США, Канада, Россия, Чехия и Германия.

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