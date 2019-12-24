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19:44 (мск), источник: Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана по хоккею перед ЧМ потеряла лучшего бомбардира клуба МХЛ

Нападающий «Снежных Барсов» Диас Гусейнов не сыграет за сборную Казахстана на молодежном чемпионате мира, сообщает «Шайба.kz».

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18-летний воспитанник Сатпаева пропустит турнир в Чехии из-за травмы.

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С 41 (13+28) очком Гусейнов — лучший бомбардир клуба и седьмой в МХЛ, а среди ассистентом идет четвертым во всей лиге.

Также он семь раз играл за «Номад» и забросил одну шайбу в ВХЛ.

В прошлом сезоне Гусейнов провел шесть матчей за «молодежку» на ЧМ в Канаде, но очков не набирал.

Напомним, что ЧМ пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце. Соперниками Казахстана по группе А станут Финляндия, Швейцария, Швеция и Словакия.

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