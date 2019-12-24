Молодежная сборная Казахстана по хоккею перед ЧМ потеряла лучшего бомбардира клуба МХЛ
Нападающий «Снежных Барсов» Диас Гусейнов не сыграет за сборную Казахстана на молодежном чемпионате мира, сообщает «Шайба.kz».
Нападающий «Снежных Барсов» Диас Гусейнов не сыграет за сборную Казахстана на молодежном чемпионате мира, сообщает «Шайба.kz».
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С 41 (13+28) очком Гусейнов — лучший бомбардир клуба и седьмой в МХЛ, а среди ассистентом идет четвертым во всей лиге.
Также он семь раз играл за «Номад» и забросил одну шайбу в ВХЛ.
В прошлом сезоне Гусейнов провел шесть матчей за «молодежку» на ЧМ в Канаде, но очков не набирал.
Напомним, что ЧМ пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце. Соперниками Казахстана по группе А станут Финляндия, Швейцария, Швеция и Словакия.