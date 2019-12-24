Главное, что нужно знать о МЧМ-2020. Сборная России обязана биться за золото

Источник: РИА "Новости"

26 декабря матч между Чехией и Россией торжественно откроет молодёжный чемпионат мира 2020 года. «Чемпионат» составил гид по турниру, собрав самую важную информацию для болельщиков, которые решили посвятить новогодние праздники захватывающему молодёжному хоккею.

Хоккей Молодежный ЧМ 2019-2020 Группа B, 26.12.2019, 17:00 Чехия U20 - Россия U20 -

Где пройдёт

Бессонных ночей в этом году не будет! Главный молодёжный турнир возвращается в Европу и в этом сезоне пройдёт в Чехии. Основной город — Острава, в котором сыграет группа В, пройдут два четвертьфинала, полуфиналы и финал. Игры будут проходить на «Остравар-Арене», которая вмещает более 10 тыс. болельщиков. Группа А будет базироваться в Тршинеце, игры пройдут на «Верк-Арене», рассчитанной на 5200 мест.

Группы

А: Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия, Казахстан

В: США, Россия, Канада, Чехия, Германия.

Формат турнира

Формат турнира остался практически неизменным — 10 команд делятся на две группы и играют предварительный раунд по круговой системе. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в овертайме или по буллитам — два очка, за поражение за пределами основного времени — одно очко, за проигрыш в основное время — ноль очков. Первые четыре сборных из каждой группы выходят в четвертьфинал и сыграют по перекрёстной системе. Команды, занявшие пятые места в группах, сыграют между собой за выживание до двух побед.

Перед полуфиналами состоится перепосев на основе результатов группового раунда: занятого места, количества очков, разницы шайб, количества заброшенных шайб, посева перед стартом турнира. Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

В случае ничейного результата в групповом раунде проводится пятиминутный овертайм в формате «три на три» до первой заброшенной шайбы, а затем — серия буллитов из пяти бросков с каждой стороны (или более, если победитель не выявлен).

В четвертьфиналах, полуфиналах и матче за бронзу овертайм будет длиться 10 минут или до первой заброшенной шайбы, в финале овертайм длится 20 минут. Формат в плей-офф — «три на три».

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Цены на билеты

Билеты на матчи группового раунда стоят 140−290 чешских крон. На некоторые матчи билеты уже полностью раскуплены, однако организаторы обещают выпускать некоторое количество билетов в продажу непосредственно перед игрой. На матч между Россией и Чехией сейчас в продаже остались только билеты в VIP-сектор. Правда, по вполне демократичной цене.

Чтобы посмотреть вживую четвертьфинал, придётся выложить 290 крон, билеты на полуфиналы и матч за бронзу стоят 350 крон, на финал — 450 крон. Цены очень даже приемлемые, курс чешской кроны к рублю составляет 2,72.

Состав сборной России

По регламенту в заявку команды можно включить 23 игрока — три вратаря и 20 полевых. Перед стартом турнира команды должны внести в заявку как минимум 15 полевых игроков и двух вратарей.

Добавлять хоккеистов в заявку до достижения максимально допустимого количества команды имеют право на протяжении всего турнира. Включить в заявку нового хоккеиста можно не позднее, чем за два часа до каждой ближайшей игры.

В настоящее время в расположении команды находятся 28 хоккеистов. По некоторым позициям остаются вопросы, но уже понятно, что с таким составом сборная России обязана биться за золото.

Вратари: Мифтахов Амир («Ак Барс»), Исаев Даниил («Локомотив»), Аскаров Ярослав (СКА).

Защитники: Романов Александр (ЦСКА), Журавлев Даниил («Ак Барс»), Мисюль Даниил («Локомотив»), Галенюк Данила (СКА), Замула Егор (CHL), Малышев Антон («Буран»), Зоркин Никита («СКА-Нева»), Телегин Сергей («Югра»), Гордеев Михаил (ХК «Сочи»), Пыленков Даниил («Витязь»).

Нападающие: Денисенко Григорий («Локомотив»), Хованов Александр (CHL), Дорофеев Павел («Металлург»), Марченко Кирилл (СКА), Александров Никита (CHL), Подколзин Василий (СКА), Соколов Егор (CHL), Морозов Иван («СКА-Нева»), Воронков Дмитрий («Ак Барс»), Грошев Максим («Нефтехимик»), Ртищев Никита (ЦСКА), Соркин Максим (ЦСКА), Шабловский Захар («Спартак»), Круглов Илья («Динамо»), Комиссаров Лев («Звезда»).

Хоккей Молодежный ЧМ 2019-2020 Группа B, 28.12.2019, 21:00 Россия U20 - Канада U20 -

Расписание матчей сборной России

26 декабря, четверг

Чехия — Россия, 17:00 мск

28 декабря, суббота

Россия — Канада, 21:00 мск

29 декабря, воскресенье

США — Россия, 21:00 мск

31 декабря, вторник

Россия — Германия, 17:00 мск

Дальнейшее расписание россиян по сетке плей-офф будет зависеть от того, какое место команда займёт в группе.