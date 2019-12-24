Главное, что нужно знать о МЧМ-2020. Сборная России обязана биться за золото
Календарь игр, формат турнира, состав россиян — в гиде по молодёжному чемпионату мира.
Календарь игр, формат турнира, состав россиян — в гиде по молодёжному чемпионату мира.
26 декабря матч между Чехией и Россией торжественно откроет молодёжный чемпионат мира 2020 года. «Чемпионат» составил гид по турниру, собрав самую важную информацию для болельщиков, которые решили посвятить новогодние праздники захватывающему молодёжному хоккею.
Бессонных ночей в этом году не будет! Главный молодёжный турнир возвращается в Европу и в этом сезоне пройдёт в Чехии. Основной город — Острава, в котором сыграет группа В, пройдут два четвертьфинала, полуфиналы и финал. Игры будут проходить на «Остравар-Арене», которая вмещает более 10 тыс. болельщиков. Группа А будет базироваться в Тршинеце, игры пройдут на «Верк-Арене», рассчитанной на 5200 мест.
А: Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия, Казахстан
В: США, Россия, Канада, Чехия, Германия.
Формат турнира остался практически неизменным — 10 команд делятся на две группы и играют предварительный раунд по круговой системе. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в овертайме или по буллитам — два очка, за поражение за пределами основного времени — одно очко, за проигрыш в основное время — ноль очков. Первые четыре сборных из каждой группы выходят в четвертьфинал и сыграют по перекрёстной системе. Команды, занявшие пятые места в группах, сыграют между собой за выживание до двух побед.
В случае ничейного результата в групповом раунде проводится пятиминутный овертайм в формате «три на три» до первой заброшенной шайбы, а затем — серия буллитов из пяти бросков с каждой стороны (или более, если победитель не выявлен).
В четвертьфиналах, полуфиналах и матче за бронзу овертайм будет длиться 10 минут или до первой заброшенной шайбы, в финале овертайм длится 20 минут. Формат в
Билеты на матчи группового раунда стоят 140−290 чешских крон. На некоторые матчи билеты уже полностью раскуплены, однако организаторы обещают выпускать некоторое количество билетов в продажу непосредственно перед игрой. На матч между Россией и Чехией сейчас в продаже остались только билеты в
Чтобы посмотреть вживую четвертьфинал, придётся выложить 290 крон, билеты на полуфиналы и матч за бронзу стоят 350 крон, на финал — 450 крон. Цены очень даже приемлемые, курс чешской кроны к рублю составляет 2,72.
По регламенту в заявку команды можно включить 23 игрока — три вратаря и 20 полевых. Перед стартом турнира команды должны внести в заявку как минимум 15 полевых игроков и двух вратарей.
В настоящее время в расположении команды находятся 28 хоккеистов. По некоторым позициям остаются вопросы, но уже понятно, что с таким составом сборная России обязана биться за золото.
Вратари: Мифтахов Амир («Ак Барс»), Исаев Даниил («Локомотив»), Аскаров Ярослав (СКА).
Защитники: Романов Александр (ЦСКА), Журавлев Даниил («Ак Барс»), Мисюль Даниил («Локомотив»), Галенюк Данила (СКА), Замула Егор (CHL), Малышев Антон («Буран»), Зоркин Никита («СКА-Нева»), Телегин Сергей («Югра»), Гордеев Михаил (ХК «Сочи»), Пыленков Даниил («Витязь»).
Нападающие: Денисенко Григорий («Локомотив»), Хованов Александр (CHL), Дорофеев Павел («Металлург»), Марченко Кирилл (СКА), Александров Никита (CHL), Подколзин Василий (СКА), Соколов Егор (CHL), Морозов Иван («СКА-Нева»), Воронков Дмитрий («Ак Барс»), Грошев Максим («Нефтехимик»), Ртищев Никита (ЦСКА), Соркин Максим (ЦСКА), Шабловский Захар («Спартак»), Круглов Илья («Динамо»), Комиссаров Лев («Звезда»).
Расписание матчей сборной России
26 декабря, четверг
Чехия — Россия, 17:00 мск
28 декабря, суббота
Россия — Канада, 21:00 мск
29 декабря, воскресенье
США — Россия, 21:00 мск
31 декабря, вторник
Россия — Германия, 17:00 мск
Дальнейшее расписание россиян по сетке
Елена Кузнецова